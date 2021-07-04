Папа римский Франциск попал в больницу. Ему проведут операцию на кишечнике

Папе римскому проведут хирургическое вмешательство из-за дивертикулярного стеноза толстой кишки. Понтифика прооперирует профессор Серджио Альфьери. Доктор работает в отделении медицинских и хирургических наук больницы и возглавляет операционное отделение комплекса хирургии пищеварительной системы.

"Он специализируется на общей и пищеварительной хирургии, а также хирургии толстой кишки, желудка и поджелудочной железы. Очередной медицинский бюллетень будет выпущен по окончании операции", – сообщили в пресс-службе Святого престола.

Перед визитом в больницу Франциск приветствовал публику на площади Святого Петра в соответствии с воскресной традицией и рассказал, что планирует посетить Венгрию и Словакию в сентябре, добавило издание Corriere della Sera.