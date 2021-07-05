Ватикан: Папа Франциск успешно перенес операцию и чувствует себя хорошо

Отмечается, что плановая операция по поводу дивертикулярного стеноза толстой кишки завершилась в воскресенье вечером.

"Святой отец хорошо отреагировал на операцию, сделанную под общим наркозом и проведенную профессором Серджио Альфьери", – подчеркнул Бруни.

Перед визитом в больницу 84-летний Франциск приветствовал публику на площади Святого Петра в соответствии с воскресной традицией и рассказал, что 12–15 сентября планирует посетить Венгрию и Словакию, писал Vatican News.