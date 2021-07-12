Папа Франциск впервые появился на публике после операции

Вместе с папой Франциском во время чтения молитвы были несколько детей – пациентов больницы Фото: EPA

Сообщается, что это была первая молитва папы Франциска, которую он зачитал не из окна, которое выходит на площадь Святого Петра в Ватикане.

Отмечается, что в целом Понтифик чувствовал себя хорошо, вместе с ним во время чтения молитвы были несколько детей – пациенты больницы.

На площади перед клиникой было много верующих, они размахивали флагами и выкрикивали "Пусть живет папа!".