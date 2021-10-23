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"Рад, что ты не зазнался". Папа Франциск поблагодарил Месси за футболку ПСЖ с автографом

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Футболку Месси Франциску (справа) передал Кастекс (левее)
Футболку Месси Франциску (справа) передал Кастекс (левее)
Фото: EPA

Папа римский Франциск поблагодарил аргентинского форварда клуба ПСЖ (Франция) Лионеля Месси за подаренную футболку с автографом игрока.

Понтифику футболку Месси с номером 30 и надписью "С большой любовью" в понедельник передал премьер-министр Франции Жан Кастекс в ходе официального визита в Ватикан, пишет информационное агентство Аргентины Telam.

"Дорогой брат, благодарю тебя за футболку, которую ты мне прислал, за преданность делу и твою простоту. Спасибо за стойкость. Оставайся таким же", – сказал Франциск. – Благослови тебя Бог, ты всегда можешь положиться на меня. Рад, что ты не зазнался".

ВИДЕО
Видео: Télam / YouTube

Telam отмечает, что Месси уже отправил Франциску несколько футболок, когда он играл в "Барселоне".

Понтифик, как и Месси, родом из Аргентины.

Франциск – поклонник футбола, он является 266-м папой римским (избран 13 марта 2013 года).

Контекст:

Месси выступал в "Барселоне" с 2004 года. Аргентинец – шестикратный обладатель "Золотого мяча". 

5 августа 2021 года "Барселона" объявила, что Месси покидает клуб. 8 августа он провел прощальную пресс-конференцию, во время которой не смог сдержать слез. Причиной ухода Месси стали финансовые вопросы. В Ла Лиге предупреждали руководство "сине-гранатовых", что могут не зарегистрировать новый контракт с Месси, если "Барселона" не сократит свой бюджет (согласно требованиям финансового fire play, фонд зарплаты не должен превышать 70% от доходов клуба).

Аргентинский форвард 11 августа официально стал игроком ПСЖ из Парижа (Франция), он подписал с клубом контракт сроком на два года с опцией пролонгации еще на год.

Теги: футбол, Франция, папа римский, Лионель Месси, Барселона, Аргентина, Франциск, ПСЖ Париж, форвард, визит, премьер-министр, Жан Кастекс, аргентинский форвард
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