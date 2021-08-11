Месси заявил, что ПСЖ соответствует его амбициям. Аргентинец будет выступать в клубе под 30-м номером

Сообщалось, что в парижском клубе нападающий будет получать около €35 млн за сезон с учетом бонусов.

"Рад начать новую главу карьеры в ПСЖ. Все в клубе соответствует моим футбольным амбициям. Я знаю, какой здесь талантливый коллектив и тренерский штаб. Я полон решимости помочь клубу и болельщикам создать нечто особенное", – сказал Месси после подписания соглашения.

ПСЖ официально презентовал аргентинца в форме французской команды. Видео опубликовано в Twitter клуба.

A new * in Paris !



PSGxMESSI * pic.twitter.com/2JpYSRtpCy — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 10, 2021

Месси взял себе 30-й номер в ПСЖ. Под ним он дебютировал в испанской "Барселоне", за которую выступал на протяжении всей своей профессиональной карьеры.

Во французском чемпионате Лиге 1 30-й номер обычно зарезервирован для вратарей команд.