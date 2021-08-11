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Месси заявил, что ПСЖ соответствует его амбициям. Аргентинец будет выступать в клубе под 30-м номером

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Месси (слева) подписал контракт с ПСЖ
Месси (слева) подписал контракт с ПСЖ
Фото: Paris Saint-Germain / Twitter

Шестикратный обладатель "Золотого мяча", аргентинский форвард Лионель Месси официально стал игроком ПСЖ, он подписал с французским клубом контракт сроком на два года с опцией пролонгации еще на год. Об этом сообщается на официальном сайте ПСЖ 11 августа.

Сообщалось, что в парижском клубе нападающий будет получать около €35 млн за сезон с учетом бонусов.

"Рад начать новую главу карьеры в ПСЖ. Все в клубе соответствует моим футбольным амбициям. Я знаю, какой здесь талантливый коллектив и тренерский штаб. Я полон решимости помочь клубу и болельщикам создать нечто особенное", – сказал Месси после подписания соглашения.

ПСЖ официально презентовал аргентинца в форме французской команды. Видео опубликовано в Twitter клуба.

Месси взял себе 30-й номер в ПСЖ. Под ним он дебютировал в испанской "Барселоне", за которую выступал на протяжении всей своей профессиональной карьеры.

Во французском чемпионате Лиге 1 30-й номер обычно зарезервирован для вратарей команд.

Контекст:

Месси перешел в ПСЖ на правах свободного агента. Ранее он не продлил контракт с "Барселоной".

"Несмотря на то, что клуб и игрок достигли соглашения и намеревались подписать новый контракт, из-за экономических и структурных препятствий, связанных с нормами Ла Лиги, официально оформить документ невозможно", – отметили в "Барселоне".

В каталонском клубе Месси выступал с 2004 года. Прошлым летом он уже хотел покинуть "Барселону". Руководство клуба посчитало, что футболист не может уйти бесплатно, так как он мог воспользоваться возможностью расторгнуть контракт в одностороннем порядке только до 30 мая.

По данным испанской газеты El Mundo, в 2017 году Месси подписал контракт с "Барселоной" до 30 июня 2021 года на сумму €555,2 млн.

Месси стал свободным агентом с 1 июля. ESPN со ссылкой на источники сообщал, что каталонский клуб обсуждает финансовые детали нового контракта Месси с Ла Лигой и налоговой инспекцией Испании, чтобы избежать проблем в будущем.

По информации ESPN, до пандемии у "Барселоны" был самый высокий фонд заработной платы среди клубов испанского чемпионата Ла Лиги – более €600 млн за сезон. Эта сумма сократилась до чуть более €300 млн.

В Ла Лиге предупреждали руководство "сине-гранатовых", что могут не зарегистрировать новый контракт с Месси, если "Барселона" не сократит свой бюджет (согласно требованиям финансового fire play, фонд зарплаты не должен превышать 70% от доходов клуба).

Теги: футбол, Франция, Лионель Месси, Барселона, Испания, Аргентина, чемпионат, Париж, футболист, ПСЖ Париж, форвард, соглашение, аргентинский форвард, Ла Лига, Лига 1
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