ГОРДОН
 
 
СПОРТ

Месси сегодня подпишет контракт с ПСЖ – СМИ

СМИ: Месси заключит двухлетнее соглашение с ПСЖ
СМИ: Месси заключит двухлетнее соглашение с ПСЖ
Фото: ЕРА

Футболист Лионель Месси согласовал контракт с ПСЖ после ухода из Барселоны. Об этом 10 августа сообщает L’Equipe.

По информации издания, 34-летний нападающий заключит двухлетнее соглашение с парижским клубом – до лета 2023 года.

По информации издания, аргентинский игрок прибудет в столицу Франции сегодня днем, а завтра проведет пресс-конференцию.

Информацию о заключении контракта Месси с ПСЖ в Twitter также сообщила журналистка Мария Гарридо. По ее словам, Хорхе Месси, отец нападающего, прибыл в аэропорт Барселоны. На вопрос, подпишет ли Лионель Месси сегодня, 10 августа, контракт с парижским клубом, он ответил утвердительно.

Контекст:

Месси выступал в "Барселоне" с 2004 года. Аргентинец – шестикратный обладатель "Золотого мяча".

Прошлым летом он уже хотел покинуть "Барселону". Руководство каталонского клуба посчитало, что футболист не может уйти бесплатно, так как он мог воспользоваться возможностью расторгнуть контракт в одностороннем порядке только до 30 мая.

По данным испанской газеты El Mundo, в 2017 году Месси подписал контракт с "Барселоной" до 30 июня 2021 года на сумму €555,2 млн.

Месси стал свободным агентом с 1 июля. ESPN со ссылкой на источники сообщал, что каталонский клуб обсуждает финансовые детали нового контракта Месси с Ла Лигой и налоговой инспекцией Испании, чтобы избежать проблем в будущем.

По информации ESPN, до пандемии у "Барселоны" был самый высокий фонд заработной платы среди клубов испанского чемпионата Ла Лиги – более €600 млн за сезон. Эта сумма сократилась до чуть более €300 млн.

В Ла Лиге предупреждали руководство "сине-гранатовых", что могут не зарегистрировать новый контракт с Месси, если "Барселона" не сократит свой бюджет (согласно требованиям финансового fire play, фонд зарплаты не должен превышать 70% от доходов клуба).

Теги: футбол, Лионель Месси, Барселона, ПСЖ Париж, соглашение, Ла Лига
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Это огонь – в таких штанах посреди поля". Горбунов примерил образ Фредди Меркьюри. Фото
"Это огонь – в таких штанах посреди поля". Горбунов примерил образ Фредди Меркьюри. Фото
"Секс-агрегат", "Пушечка". Поклонники обсуждают новый образ Седоковой в купальнике
"Секс-агрегат", "Пушечка". Поклонники обсуждают новый образ Седоковой в купальнике
"Привезу своим девчонкам – они такого никогда не ели". Полякова призналась, что по пути в аэропорт совершила кражу
"Привезу своим девчонкам – они такого никогда не ели". Полякова призналась, что по пути в аэропорт совершила кражу
10 августа: кто родился и умер в этот день, интересные события в истории
10 августа: кто родился и умер в этот день, интересные события в истории
"Даже лифчик сняла". Валевская выложила в сеть "жаркие фото"
"Даже лифчик сняла". Валевская выложила в сеть "жаркие фото"
"Леся, вы забыли купальник?", "Секси". Никитюк показала голую грудь
"Леся, вы забыли купальник?", "Секси". Никитюк показала голую грудь
Фитнес-тренер Боржемская рассказала, как питается в течение дня
Фитнес-тренер Боржемская рассказала, как питается в течение дня
"Так красиво может фотографировать только папа". Каминская с детьми отдохнула с бывшим мужем
"Так красиво может фотографировать только папа". Каминская с детьми отдохнула с бывшим мужем
"Думал, дядя Вова ее спрятал", "Я ее не узнала", "Путятишна". В сети обсуждают появление Кабаевой в красном платье с обручальным кольцом
"Думал, дядя Вова ее спрятал", "Я ее не узнала", "Путятишна". В сети обсуждают появление Кабаевой в красном платье с обручальным кольцом
"После двух родов не каждая будет так выглядеть". Подольская показала тело в купальнике
"После двух родов не каждая будет так выглядеть". Подольская показала тело в купальнике
"Как важно сохранять романтику в отношениях, когда вы вместе долгое время". Кухар на Мальдивах устроила дефиле в прозрачном платье
"Как важно сохранять романтику в отношениях, когда вы вместе долгое время". Кухар на Мальдивах устроила дефиле в прозрачном платье
  Секс-скандал с участием Талашко. В университете отреагировали на обвинения 75-летнего преподавателя в сексуальных домогательствах
  Секс-скандал с участием Талашко. В университете отреагировали на обвинения 75-летнего преподавателя в сексуальных домогательствах
"Девочка выросла". Jerry Heil позировала в мокром белом лифе с фатой на голове
"Девочка выросла". Jerry Heil позировала в мокром белом лифе с фатой на голове
"Расцвела женщина после развода". Экс-жена Dzidzio показала голый торс
"Расцвела женщина после развода". Экс-жена Dzidzio показала голый торс
"Это говорит о том, что вас держали в плену. О боже". Спирс, чье состояние оценивается в $60 млн, впервые в жизни получила собственный iPad
"Это говорит о том, что вас держали в плену. О боже". Спирс, чье состояние оценивается в $60 млн, впервые в жизни получила собственный iPad
"Дед уже", "Когда успел постареть? Капец, время летит". Поседевший Потап взволновал сеть своим свежим фото
"Дед уже", "Когда успел постареть? Капец, время летит". Поседевший Потап взволновал сеть своим свежим фото
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Какая прелесть", "Горячая леди". Maruv показала грудь
"Какая прелесть", "Горячая леди". Maruv показала грудь
"Такой большой, а все с тетками". Сын Наташи Королевой позировал в плавках в компании двух женщин
"Такой большой, а все с тетками". Сын Наташи Королевой позировал в плавках в компании двух женщин
"Ох, распустился за несколько дней без папы". Катя Осадчая показала игры с четырехлетним сыном в бассейне
"Ох, распустился за несколько дней без папы". Катя Осадчая показала игры с четырехлетним сыном в бассейне
"Секси-пекси". Звезда "Крепостной" Сагайдачная позировала топлес
"Секси-пекси". Звезда "Крепостной" Сагайдачная позировала топлес
"Выглядит иначе из-за операций, но красиво". 54-летняя Хайек снялась в соблазнительных образах и позах
"Выглядит иначе из-за операций, но красиво". 54-летняя Хайек снялась в соблазнительных образах и позах
10 полезных орехов: как понять, какие стоит есть именно вам
10 полезных орехов: как понять, какие стоит есть именно вам
"Надь, прости, но там невозможно не приближать", "Какие ножки, какая попка", "Идеальный орех". Дорофеева позировала в мини-шортах и топе
"Надь, прости, но там невозможно не приближать", "Какие ножки, какая попка", "Идеальный орех". Дорофеева позировала в мини-шортах и топе
Панин объявил вознаграждение €500 тому, кто плюнет российскому пропагандисту Соловьеву "в рожу"
Панин объявил вознаграждение €500 тому, кто плюнет российскому пропагандисту Соловьеву "в рожу"
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS