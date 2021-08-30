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Месси дебютировал в составе ПСЖ. Вышел на замену и ни разу не пробил по воротам

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29 августа Месси впервые вышел в составе ПСЖ
29 августа Месси впервые вышел в составе ПСЖ
Фото: Paris Saint-Germain / Twitter

Форвард сборной Аргентины по футболу Лионель Месси, который в летнее межсезонье перешел из испанской "Барселоны" в ПСЖ (Франция), провел первый матч в составе нового клуба. В победном для парижан поединке Лиги 1 против "Реймса" (2:0) Месси на 65-й минуте сменил экс-партнера по "Барселоне" бразильца Неймара, пишет 29 августа Twitter французского клуба.

По данным портала футбольной статистики WhoScored, за отведенное время Месси ни разу не пробил по воротам, но отдал 20 точных передач (всего – 21).

В составе ПСЖ дублем отличился нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе (на 15-й и 63-й минутах), отмечается в Twitter клуба.

ПСЖ – лидер Лиги 1, после четырех туров у команды максимальный результат – четыре победы и 12 набранных очков, подчеркивается на сайте французского чемпионата.

Контекст:

Месси выступал в "Барселоне" с 2004 года. Аргентинец – шестикратный обладатель "Золотого мяча". 

5 августа 2021 года "Барселона" объявила, что Месси покидает клуб. 8 августа он провел прощальную пресс-конференцию, во время которой не смог сдержать слез. Причиной ухода Месси стали финансовые вопросы. В Ла Лиге предупреждали руководство "сине-гранатовых", что могут не зарегистрировать новый контракт с Месси, если "Барселона" не сократит свой бюджет (согласно требованиям финансового fire play, фонд зарплаты не должен превышать 70% от доходов клуба).

Аргентинский форвард 11 августа официально стал игроком ПСЖ из Парижа (Франция), он подписал с клубом контракт сроком на два года с опцией пролонгации еще на год.

Теги: футбол, Франция, Лионель Месси, Париж, Неймар, ПСЖ Париж, форвард, Реймс, Лига 1
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