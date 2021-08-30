Месси дебютировал в составе ПСЖ. Вышел на замену и ни разу не пробил по воротам

По данным портала футбольной статистики WhoScored, за отведенное время Месси ни разу не пробил по воротам, но отдал 20 точных передач (всего – 21).

В составе ПСЖ дублем отличился нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе (на 15-й и 63-й минутах), отмечается в Twitter клуба.

ПСЖ – лидер Лиги 1, после четырех туров у команды максимальный результат – четыре победы и 12 набранных очков, подчеркивается на сайте французского чемпионата.