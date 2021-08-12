После подписания контракта с Месси владелец ПСЖ намерен добиваться перехода в свой клуб еще и Роналду – СМИ

Журналисты выяснили, что ПСЖ готов отпустить в мадридский "Реал" форварда национальной сборной Франции Килиана Мбаппе, у которого контракт с парижским клубом истекает летом 2022 года, а взамен – договориться о переходе с Роналду, соглашение которого с итальянским "Ювентусом" действительно до 30 июня 2020-го.

AS.com отмечает, что в случае, если планы Аль-Хелаифи удастся воплотить, в ПСЖ будут играть одновременно два обладателя "Золотого мяча" (Месси и Роналду), а также бразилец Неймар, который в 2015 году вместе с ними был на подиуме "Золотого мяча ФИФА".

Аль-Хелаифи всегда хотел воссоединить их троих в Париже, пишет издание, и теперь у владельца ПСЖ появится шанс воплотить свою мечту.