После подписания контракта с Месси владелец ПСЖ намерен добиваться перехода в свой клуб еще и Роналду – СМИ

Журналисты выяснили, что ПСЖ готов отпустить в мадридский "Реал" форварда национальной сборной Франции Килиана Мбаппе, у которого контракт с парижским клубом истекает летом 2022 года, а взамен – договориться о переходе с Роналду, соглашение которого с итальянским "Ювентусом" действительно до 30 июня 2020-го.
AS.com отмечает, что в случае, если планы Аль-Хелаифи удастся воплотить, в ПСЖ будут играть одновременно два обладателя "Золотого мяча" (Месси и Роналду), а также бразилец Неймар, который в 2015 году вместе с ними был на подиуме "Золотого мяча ФИФА".
Аль-Хелаифи всегда хотел воссоединить их троих в Париже, пишет издание, и теперь у владельца ПСЖ появится шанс воплотить свою мечту.
Месси перешел в ПСЖ на правах свободного агента. Ранее он не продлил контракт с испанской "Барселоной", в которой играл всю карьеру.
Сообщалось, что в парижском клубе Месси будет получать около €35 млн за сезон с учетом бонусов.
Роналду перешел в "Ювентус" в июле 2018 года, до того он играл за мадридский "Реал".
ПСЖ – один из самых титулованных клубов Франции в национальных турнирах. На международных соревнованиях лучшим достижением была победа в 1996 году в Кубке обладателей кубков европейских стран и в 2001 году – в Кубке Интертото (таких турниров уже нет).