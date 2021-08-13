Салфетку, которой Месси утирал слезы на прощальной пресс-конференции, продают за $1 млн

Продавец салфетки Месси указал, что на ней содержится генетический материал, "подходящий для клонирования" Фото: ЕРА

В описании лота, который пытаются продать за $1 млн, указаны его размеры – 20 см на 20 см, состояние – "помятая, но в хорошем состоянии". Продавец также написал, что на салфетке содержатся следы не только слез, но и генетический материал, "подходящий для клонирования".

Скриншот: mercadolibre.com.ar