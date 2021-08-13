Салфетку, которой Месси утирал слезы на прощальной пресс-конференции, продают за $1 млн

В описании лота, который пытаются продать за $1 млн, указаны его размеры – 20 см на 20 см, состояние – "помятая, но в хорошем состоянии". Продавец также написал, что на салфетке содержатся следы не только слез, но и генетический материал, "подходящий для клонирования".
Месси выступал в "Барселоне" с 2004 года. Аргентинец – шестикратный обладатель "Золотого мяча".
5 августа "Барселона" объявила, что Месси покидает клуб. 8 августа на прощальной пресс-конференции футболист не смог сдержать слез.
Аргентинский форвард 11 августа официально стал игроком ПСЖ, он подписал с французским клубом контракт сроком на два года с опцией пролонгации еще на год.