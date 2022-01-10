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Эпидемические показатели в двух областях Украины соответствуют "оранжевому" уровню – Минздрав

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С 30 декабря все регионы Украины находятся в "желтой" зоне
С 30 декабря все регионы Украины находятся в "желтой" зоне
Фото: depositphotos.com

По данным Министерства здравоохранения Украины, эпидемические показатели по коронавирусной инфекции в Киеве и 22 областях соответствуют "желтой" зоне карантина, в Сумской и Херсонской областях – "оранжевой". Обновленная информация опубликована на сайте Минздрава 10 января.

В Сумской области превышен коэффициент выявления случаев инфицирования, в Херсонской – второй день подряд превышена относительно нормы динамика уровня госпитализаций. 

По данным Минздрава, в Украине в целом превышен уровень заболеваемости – при норме не более 75 случаев на 100 тыс. населения в стране этот показатель составляет 151. Самый высокий уровень заболеваемости в Киеве (362), Черкасской области (199) и Сумской области (188). 

Ниже эпидпорога уровень заболеваемости только в Днепропетровской и Херсонской областях – 61 и 64 случая на 100 тыс. населения соответственно.

Уровень госпитализации пациентов с COVID-19 в Украине составляет 26 человек на 100 тыс. населения при норме не более 60 человек на 100 тыс. населения. Также в Украине занято 22,2% больничных коек с кислородом при норме не более 65%.

Скриншот: moz.gov.ua
Скриншот: moz.gov.ua

"Оранжевый" уровень эпидемической опасности не содержит дополнительных карантинных ограничений, но считается сигнализирующим о приближении региона к "красной" зоне, отмечается на сайте Минздрава.

Решение о переходе региона в другую зону эпидопасности принимает Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в случае, когда индикаторные показатели Минздрава, соответствующие тому или иному уровню, сохраняются на протяжении нескольких дней.

Контекст:

В Украине действует адаптивный карантин. Последний раз Кабмин продлил его до 31 марта 2022 года. Регионы делятся на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации. С 30 декабря 2021 года все регионы находятся в "желтой" зоне.

Осенью ряд областей и Киев были в "красной" зоне, потом, когда заболеваемость начала снижаться, их постепенно перевели в "желтую". Последними "красную" зону покинули Волынская и Запорожская области.

С 6 декабря в Украине начали действовать новые карантинные правила, которые коснутся в первую очередь невакцинированных граждан. Самое большое количество изменений – в правилах карантина для "желтого" уровня эпидемической опасности. В частности, бизнес в "желтой" зоне обязан проверять документы о вакцинации или негативном тесте. Ранее можно было не проверять документы и работать с ограничениями по площади и количеству посетителей.

Теги: Министерство здравоохранения, эпидемия, Сумская область, Херсонская область, карантин, Минздрав, инфекция, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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