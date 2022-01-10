Эпидемические показатели в двух областях Украины соответствуют "оранжевому" уровню – Минздрав

В Сумской области превышен коэффициент выявления случаев инфицирования, в Херсонской – второй день подряд превышена относительно нормы динамика уровня госпитализаций.

По данным Минздрава, в Украине в целом превышен уровень заболеваемости – при норме не более 75 случаев на 100 тыс. населения в стране этот показатель составляет 151. Самый высокий уровень заболеваемости в Киеве (362), Черкасской области (199) и Сумской области (188).

Ниже эпидпорога уровень заболеваемости только в Днепропетровской и Херсонской областях – 61 и 64 случая на 100 тыс. населения соответственно.

Уровень госпитализации пациентов с COVID-19 в Украине составляет 26 человек на 100 тыс. населения при норме не более 60 человек на 100 тыс. населения. Также в Украине занято 22,2% больничных коек с кислородом при норме не более 65%.

Скриншот: moz.gov.ua

"Оранжевый" уровень эпидемической опасности не содержит дополнительных карантинных ограничений, но считается сигнализирующим о приближении региона к "красной" зоне, отмечается на сайте Минздрава.

Решение о переходе региона в другую зону эпидопасности принимает Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в случае, когда индикаторные показатели Минздрава, соответствующие тому или иному уровню, сохраняются на протяжении нескольких дней.