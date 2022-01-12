В Украине сделали более 29 млн прививок от коронавируса

С начала вакцинальной кампании в Украине привито 14,9 млн человек Фото: EPA

Первую дозу получили 33 288 человек, 59 348 – вторую дозу. Дополнительную дозу (ее дают людям с ослабленным иммунитетом, которым недостаточно двух прививок) получили 670 человек, бустерную дозу (ее вводят, когда эффективность первых двух снижается из-за времени) – 13 056 человек.

С начала вакцинальной кампании привито 14 875 716 человек, из них получили две дозы 14 098 896 человек, дополнительную дозу – 7339 человек, бустерную дозу – 41 141. В общей сложности сделано 29 023 090 прививок.

На сайте ведомства указано, что для прививок использовали вакцины четырех производителей: Pfizer (75 770), Sinovac (22 218), Moderna (5052) и AstraZeneca (2872).