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Арахамия: Мы планируем запустить пенсионную реформу в 2022 году

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Арахамия анонсировал "большой бой за пенсионную реформу, за накопительную пенсию"
Арахамия анонсировал "большой бой за пенсионную реформу, за накопительную пенсию"
Фото: sluga-narodu.com

Верховная Рада примет пакет законопроектов, предусматривающих переход на накопительную пенсионную систему в 2022 году. Такой прогноз в интервью "Интерфакс-Украина", которое вышло 20 декабря, озвучил глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Об этом он сказал в ходе беседы о рейтингах. По мнению нардепа, "опросы показывают, что даже хорошие дела и крутые инициативы на росте рейтинга сразу не сказываются". 

"Мы по рынку земли это отследили: вначале была серьезная кампания по дискредитации концепции – и наш рейтинг процентов на 10% упал. А потом рынок земли запустили – и рейтинг сразу пошел в рост. Сейчас команде предстоит пережить подобное – большой бой за пенсионную реформу, за накопительную пенсию. О ней говорят уже 20 лет, но ни одного закона не приняли. Мы планируем ее запустить. [Когда?] В 2022 году", – заявил Арахамия. 

По его словам, для запуска накопительной пенсионной системы необходимо принять пять-шесть законопроектов. 

Арахамия отметил, что слышал о результатах введения накопительной пенсионной системы в Казахстане от представителей казахстанского бизнеса. 

"Недавно встречался с представителями крупной бизнес-корпорации из Казахстана, которая интересуется нашим сельским хозяйством. Рассказывали о сумасшедшем строительном буме в своей стране, несмотря на эпидемию COVID-19: 1 м² жилья high-end-класса с меблировкой стоит $1 тыс. И это благодаря реинвестициям пенсионных фондов. У них уже 15 лет работает накопительная пенсия, и часть средств пенсионных фондов людям разрешили инвестировать в недвижимость. Вот яркий пример, когда деньги, хранящиеся под подушками, начинают работать в экономике. Плюс накопительной пенсионной системы еще и в том, что в обозримом будущем (в 10-летней перспективе) появится способ уменьшать существующую дыру в Пенсионном фонде, ведь действующая солидарная пенсионная система не позволяет этого сделать", – рассказал он.

Контекст:

По данным Пенсионного фонда, всего в Украине более 11,1 млн пенсионеров. Средний размер пенсии – 3538,9 грн. По прогнозам правительства, через 15 лет пенсионеров в Украине будет вдвое больше, чем работающего населения, и государство не сможет платить им пенсии.

Сейчас в Украине действует солидарная система пенсионного страхования. Экономист Дмитрий Боярчук украинскую солидарную систему в статье для Forbes Ukraine, вышедшей 13 сентября, называл банкротом.

Министр финансов Украины Сергей Марченко сравнивает эту систему с финансовой пирамидой. 

"Солидарная пенсионная система работает так: отчисления из вашей заработной платы в виде единого социального взноса поступают в Пенсионный фонд и сразу перераспределяются и выплачиваются нынешним пенсионерам. Уже сейчас количество пенсионеров почти сравнялось с числом работающих, которые платят ЕСВ. Темпы старения населения такие, что количество работающих будет постоянно сокращаться, а количество пенсионеров – расти. Это создает риск, что на одного работающего будет приходиться несколько пенсионеров. Именно поэтому тем, кому сейчас 40 лет, уже надо думать о пенсионных накоплениях", – заявлял он 26 августа.

Марченко в августе говорил, что модель запуска накопительной пенсионной системы еще обсуждается, возможен вариант, при котором 1% будет инвестироваться из единого социального взноса, еще 1% – за счет другого источника.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль называет преступлением отсутствие накопительной пенсионной системы. По его словам, для начального этапа введения системы рассматривается модель "1+1", когда 1% платит работодатель и 1% – работник.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Верховная Рада, пенсии, Пенсионный фонд, законопроект, пенсионная реформа, реформа, Давид Арахамия
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