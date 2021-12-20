Арахамия: Мы планируем запустить пенсионную реформу в 2022 году

Об этом он сказал в ходе беседы о рейтингах. По мнению нардепа, "опросы показывают, что даже хорошие дела и крутые инициативы на росте рейтинга сразу не сказываются".

"Мы по рынку земли это отследили: вначале была серьезная кампания по дискредитации концепции – и наш рейтинг процентов на 10% упал. А потом рынок земли запустили – и рейтинг сразу пошел в рост. Сейчас команде предстоит пережить подобное – большой бой за пенсионную реформу, за накопительную пенсию. О ней говорят уже 20 лет, но ни одного закона не приняли. Мы планируем ее запустить. [Когда?] В 2022 году", – заявил Арахамия.

По его словам, для запуска накопительной пенсионной системы необходимо принять пять-шесть законопроектов.

Арахамия отметил, что слышал о результатах введения накопительной пенсионной системы в Казахстане от представителей казахстанского бизнеса.

"Недавно встречался с представителями крупной бизнес-корпорации из Казахстана, которая интересуется нашим сельским хозяйством. Рассказывали о сумасшедшем строительном буме в своей стране, несмотря на эпидемию COVID-19: 1 м² жилья high-end-класса с меблировкой стоит $1 тыс. И это благодаря реинвестициям пенсионных фондов. У них уже 15 лет работает накопительная пенсия, и часть средств пенсионных фондов людям разрешили инвестировать в недвижимость. Вот яркий пример, когда деньги, хранящиеся под подушками, начинают работать в экономике. Плюс накопительной пенсионной системы еще и в том, что в обозримом будущем (в 10-летней перспективе) появится способ уменьшать существующую дыру в Пенсионном фонде, ведь действующая солидарная пенсионная система не позволяет этого сделать", – рассказал он.