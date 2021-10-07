"Все говорят: "Нет". Шмыгаль заявил о сопротивлении пенсионной реформе в Украине

"За 30 лет Украина не смогла внедрить второй уровень пенсионной системы, накопительный уровень. И здесь мы можем проговорить о сопротивлении и нежелании изменений. Вроде все понимают, что это нужно делать, но когда мы говорим, как это будет реализовываться, кто должен за это заплатить, на кого ляжет вот это условное бремя вложений в накопительный фонд, конечно, все говорят "нет", – сказал он.

По словам главы правительства, "нет" говорят и бюджет, и бизнес, и люди.

"Но все этого хотят и все понимают, что это единственный путь обеспечить достойную пенсию", – объяснил Шмыгаль.