Кабмин Украины вводит накопительную пенсионную систему для предприятий большой приватизации

Шмыгаль: Это станет одним из первых шагов к полноценному внедрению накопительной пенсионной системы для всех украинцев Фото: kmu.gov.ua

"Инвестор, покупающий такой государственный объект, в течение двух лет после приватизации будет платить взносы в негосударственные пенсионные фонды для более половины работников предприятия. То есть мы внедряем накопительную систему для сотрудников предприятий большой приватизации", – пояснил премьер.

По его словам, взносы будут составлять не менее 4% от зарплаты.

"Это станет одним из первых шагов к полноценному внедрению накопительной пенсионной системы для всех украинцев. Президент Украины поддерживает эту инициативу, и я уверен, что парламент тоже ее поддержит", – сказал Шмыгаль.