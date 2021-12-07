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Средства от приватизации завода "Большевик" поступили в госбюджет – глава ФГИ

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Сенниченко отметил, что покупатель оплатит долги предприятия
Сенниченко отметил, что покупатель оплатит долги предприятия
Фото: Dmitry Sennychenko / Facebook

Средства от приватизации АО "Первый киевский машиностроительный завод" (ПКМЗ, ранее – завод "Большевик") в размере 1,429 млрд грн поступили в государственный бюджет. Об этом сообщил в Facebook глава Фонда госимущества Украины Дмитрий Сенниченко.

Он уточнил, что покупатель также погасит долги госпредприятия, составляющие более 500 млн грн.

"Результат команды фонда за 2020–2021 годы – 8,1 млрд грн. Это больше, чем за семь предыдущих лет", – отметил глава ФГИ.

https://www.facebook.com/dmitry.sennychenko/posts/4741234215898706

Контекст:

Завод "Большевик" был основан в конце XIX века и изначально производил оборудование для сахарной промышленности. В 2018 году он изменил название на АО "Первый киевский машиностроительный завод". В 2021 году единственным источником дохода завода стала сдача помещений в аренду, в июле этого года территорию предприятия начали готовить к приватизации и продаже. Главный актив предприятия – 36 га земли в Киеве неподалеку от станции метро "Шулявская".

Фонд государственного имущества Украины 27 октября продал завод за 1,429 млрд грн. Завод был выставлен на приватизацию в июле, стартовая цена составила 1,38 млн грн. О желании участвовать в конкурсе изначально заявляло 15 компаний. По словам Сенниченко, дальнейшая процедура предусматривает 10 дней на подписание договора, еще 30 дней на уплату указанной суммы, а также согласование АМКУ. Также он заявил, что инвестор приобрел "отличный актив".

Сенниченко отметил в комментарии украинскому Forbes, что приватизация была проведена "на высоком уровне".

Бизнесмен Василий Хмельницкий подтвердил, что является соинвестором приобретения Первого киевского машиностроительного завода.

Компании "А Девелопмент" и UDP, которые также входят в группу выигравших аукцион инвесторов, специализируются на развитии проектов жилой недвижимости, коммерческой и социальной инфраструктуры.

Теги: госбюджет, аукцион, Фонд госимущества, приватизация, Дмитрий Сенниченко, госимущество, продажа, завод Большевик
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