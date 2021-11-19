Отставка Сенниченко не должна привести к большой реприватизации – политолог Кулик

"Задача власти сейчас – сделать правильные выводы из истории [главы Фонда госимущества Дмитрия] Сенниченко. Разобраться, так сказать, с его наследием без поспешности. Банковая не может себе позволить рубить с плеча и отменять повсеместно результаты приватизационных конкурсов. Таких случаев и так достаточно. Их критикуют ассоциации бизнеса, европейские чиновники и эксперты. Нынешняя власть не может себе позволить такую роскошь, как реприватизация. На это нет не только политической воли, а и обстоятельства не те. Киев зависим от международной помощи. Власть только недавно отошла от скандалов с эстонскими инвесторами и прямых обвинений правящей команды со стороны президента Эстонии в "крышевании" рейдеров", – напомнил эксперт.

По данным Кулика, отставка главы ФГИ вызвана давним недовольством президента отсутствием командности в действиях чиновника и его политическими амбициями, а не приватизацией "Большевика".

"История с отставкой главы ФГИУ Дмитрия Сенниченко – это история не про "Большевик" от слова "совсем". Именно такой вывод я сделал после общения с несколькими инсайдерами с Банковой. По моей информации, [президент Украины Владимир] Зеленский давно уже был недоволен тем, что на экране и в интернете главы Фонда много, а толку для президентской "истории успеха" от этого очень мало. Бесконечные пресс-конференции, брифинги, бложики, колонки на уютной упэшечке… Не нужно контент-анализа для того, чтобы увидеть, что с какого-то момента Сенниченко начал делать из "Большой приватизации" историю своего личного успеха. И перестал конструктивно коммуницировать с Офисом, не говоря про парламент, о чем ему, кстати, неоднократно и прямо говорили как депутаты, так и представители Офиса", – заявил Кулик.

По мнению директора Центра исследований проблем гражданского общества, ключевыми претензиями к главе ФГИ со стороны руководства страны стали неудачи в управлении крупными госактивами, срывы приватизационных конкурсов и продажа завода "Электронмаш" сомнительным покупателям.

"Отставка Сенниченко назрела уже давно. Срыв поставок угля на "Центрэнерго", несостоявшиеся конкурсы по ОПЗ, ОГКХ. В этом ряду, к слову, формально приватизация "Большевика" очевидным провалом для ФГИ не является. Я сам много писал об этом кейсе. Да, объект токсичный, что на пресс-конференции фактически признал Сенниченко. Когда сказал, что ФГИ выиграл "основной суд" по "Большевику", но остались еще районные на "два-три года". То есть в украинских реалиях, где одни суды порождают новые, это могли быть и все 10 лет. С учетом этого факта цена действительно рыночная. Вопрос в том, зачем вопрос очистки Сенниченко взвалил на одного себя и не справился? Однако, с точки зрения процедуры и конечного результата (снова-таки – формального), приватизация прошла по правилам. В отличие от ОГКХ, купили его на самом деле существующие люди, а не подставные лица, подпольные никопольские девелоперы, как тот же "Электронмаш", – заявил политолог.