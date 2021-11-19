Отставка Сенниченко не должна привести к большой реприватизации – политолог Кулик

"Задача власти сейчас – сделать правильные выводы из истории [главы Фонда госимущества Дмитрия] Сенниченко. Разобраться, так сказать, с его наследием без поспешности. Банковая не может себе позволить рубить с плеча и отменять повсеместно результаты приватизационных конкурсов. Таких случаев и так достаточно. Их критикуют ассоциации бизнеса, европейские чиновники и эксперты. Нынешняя власть не может себе позволить такую роскошь, как реприватизация. На это нет не только политической воли, а и обстоятельства не те. Киев зависим от международной помощи. Власть только недавно отошла от скандалов с эстонскими инвесторами и прямых обвинений правящей команды со стороны президента Эстонии в "крышевании" рейдеров", – напомнил эксперт.
По данным Кулика, отставка главы ФГИ вызвана давним недовольством президента отсутствием командности в действиях чиновника и его политическими амбициями, а не приватизацией "Большевика".
"История с отставкой главы ФГИУ Дмитрия Сенниченко – это история не про "Большевик" от слова "совсем". Именно такой вывод я сделал после общения с несколькими инсайдерами с Банковой. По моей информации, [президент Украины Владимир] Зеленский давно уже был недоволен тем, что на экране и в интернете главы Фонда много, а толку для президентской "истории успеха" от этого очень мало. Бесконечные пресс-конференции, брифинги, бложики, колонки на уютной упэшечке… Не нужно контент-анализа для того, чтобы увидеть, что с какого-то момента Сенниченко начал делать из "Большой приватизации" историю своего личного успеха. И перестал конструктивно коммуницировать с Офисом, не говоря про парламент, о чем ему, кстати, неоднократно и прямо говорили как депутаты, так и представители Офиса", – заявил Кулик.
По мнению директора Центра исследований проблем гражданского общества, ключевыми претензиями к главе ФГИ со стороны руководства страны стали неудачи в управлении крупными госактивами, срывы приватизационных конкурсов и продажа завода "Электронмаш" сомнительным покупателям.
"Отставка Сенниченко назрела уже давно. Срыв поставок угля на "Центрэнерго", несостоявшиеся конкурсы по ОПЗ, ОГКХ. В этом ряду, к слову, формально приватизация "Большевика" очевидным провалом для ФГИ не является. Я сам много писал об этом кейсе. Да, объект токсичный, что на пресс-конференции фактически признал Сенниченко. Когда сказал, что ФГИ выиграл "основной суд" по "Большевику", но остались еще районные на "два-три года". То есть в украинских реалиях, где одни суды порождают новые, это могли быть и все 10 лет. С учетом этого факта цена действительно рыночная. Вопрос в том, зачем вопрос очистки Сенниченко взвалил на одного себя и не справился? Однако, с точки зрения процедуры и конечного результата (снова-таки – формального), приватизация прошла по правилам. В отличие от ОГКХ, купили его на самом деле существующие люди, а не подставные лица, подпольные никопольские девелоперы, как тот же "Электронмаш", – заявил политолог.
В 2020 года Фонд госимущества провел около 2 тыс. приватизационных онлайн-аукционов, по итогам которых в госбюджет поступило 2,5 млрд грн. Ожидается, что 2021 году от приватизации в госбюджет поступит 12 млрд грн.
Сенниченко возглавляет ФГИУ с сентября 2019 года. Известно, что на этой должности ему трижды пытались дать взятку, всех этих лиц глава ФГИУ сдал детективам Национального антикоррупционного бюро. 18 ноября он подтвердил, что написал заявление об увольнении с должности.