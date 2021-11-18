Глава Фонда госимущества Украины Сенниченко подтвердил, что уходит в отставку

По словам Сенниченко, заявление он зарегистрировал в Верховной Раде.
"Я написал заявление, решение принимает Верховная Рада. Ждем решения. Я сейчас работаю, команда работает. Когда будет голосование, я не знаю. Пару месяцев я отдохну. За два года в должности я не видел своих детей, надо отдохнуть перед следующими проектами", – сказал он.
По словам главы ФГИУ, он может "пойти в бизнес и в государственное управление".
"Конкретных планов нет", – подчеркнул Сенниченко.
Он объяснил, что себе "ставил планку в два года, собрал команду и наладил процессы".
"Вчера Facebook напомнил, что два года прошло", – отметил Сенниченко.
Глава Фонда госимущества также опроверг информацию, что уходит в отставку в связи с продажей завода "Большевик". Об этом накануне писал экс-нардеп и бывший член набсовета "Укрзалізниці" Сергей Лещенко.
Пресс-конференция Сенниченко была посвящена результатам деятельности ФГИУ в 2020 году.
В 2020 года Фонд госимущества провел около 2 тыс. приватизационных онлайн-аукционов, по итогам которых в госбюджет поступило 2,5 млрд грн. Ожидается, что 2021 году от приватизации в госбюджет поступит 12 млрд грн.
Сенниченко возглавляет ФГИУ с сентября 2019 года. Известно, что на этой должности ему трижды пытались дать взятку, всех этих лиц глава ФГИУ сдал детективам Национального антикоррупционного бюро.