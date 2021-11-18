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АМКУ оставил без рассмотрения заявку победителя конкурса по продаже "Большевика"

Из-за несоответствия требованиям Положения о порядке подачи заявление ООО "Дженерал Коммерс" оставлено без рассмотрения, отметили в АМКУ
Из-за несоответствия требованиям Положения о порядке подачи заявление ООО "Дженерал Коммерс" оставлено без рассмотрения, отметили в АМКУ
Фото: Антимонопольний комітет України / Facebook

Антимонопольный комитет оставил без рассмотрения заявку на покупку пакета акций АО "Первый киевский машиностроительный завод" (бывший "Большевик") от ООО "Дженерал Коммерс", которое стало победителем конкурса Фонда госимущества (ФГИ) Украины. Об этом 17 ноября сообщил пресс-центр АМКУ.

"Комитет установил, что это заявление не отвечает требованиям Положения о порядке подачи и рассмотрения заявлений о предварительном получении разрешения АМКУ на концентрацию хозяйствующих субъектов. Из-за несоответствия требованиям Положения заявление оставлено без рассмотрения", – говорится в сообщении.

В АМКУ отметили, что в настоящее время "ожидаются ответы на отправленные Комитетом требования участникам процесса и анализируется уже полученная информация об обстоятельствах аукциона" по продаже пакета акций "Большевика".

2 ноября АМКУ по собственной инициативе начал исследование по наличию или отсутствию признаков нарушений законодательства о защите экономической конкуренции в действиях участников аукциона по продаже пакета акций АО "Первый киевский машиностроительный завод".

По данным YouControl, ООО "Дженерал Коммерс" зарегистрировано в Киеве в 2018 году, его уставной капитал – 4,1 тыс грн, руководитель – Игорь Хижняк. 

Контекст:

Завод "Большевик" был основан в конце XIX века и изначально производил оборудование для сахарной промышленности. В 2018 году он изменил название на АО "Первый киевский машиностроительный завод". В 2021 году единственным источником дохода завода стала сдача помещений в аренду, в июле этого года территорию предприятия начали готовить к приватизации и продаже. Главный актив предприятия – 36 га земли в Киеве неподалеку от станции метро "Шулявская".

Завод был выставлен на приватизацию в июле, стартовая цена составила 1,38 млн грн. ФГИ Украины 27 октября продал АО "Первый киевский машиностроительный завод" (ранее – завод "Большевик") за 1,429 млрд грн. Это на 40 млн грн больше стартовой цены и составляет всего два шага участников (один шаг – 20 млн грн), отметили в АМКУ.

О желании участвовать в конкурсе изначально заявляло 15 компаний. По словам главы Фонда госимущества Дмитрия Сенниченко, дальнейшая процедура предусматривает 10 дней на подписание договора, еще 30 дней на уплату указанной суммы, а также согласование АМКУ. Также он заявил, что инвестор приобрел "отличный актив".

Сенниченко отметил в комментарии украинскому Forbes, что приватизация была проведена "на высоком уровне".

Бизнесмен Василий Хмельницкий подтвердил, что является соинвестором приобретения Первого киевского машиностроительного завода.

Компании "А Девелопмент" и UDP, которые также входят в группу выигравших аукцион инвесторов, специализируются на развитии проектов жилой недвижимости, коммерческой и социальной инфраструктуры.

Теги: Киев, Украина, АМКУ, аукцион, конкурс, Антимонопольный комитет, исследование, покупки, продажа, нарушение, завод Большевик
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