АМКУ оставил без рассмотрения заявку победителя конкурса по продаже "Большевика"

Из-за несоответствия требованиям Положения о порядке подачи заявление ООО "Дженерал Коммерс" оставлено без рассмотрения, отметили в АМКУ Фото: Антимонопольний комітет України / Facebook

"Комитет установил, что это заявление не отвечает требованиям Положения о порядке подачи и рассмотрения заявлений о предварительном получении разрешения АМКУ на концентрацию хозяйствующих субъектов. Из-за несоответствия требованиям Положения заявление оставлено без рассмотрения", – говорится в сообщении.

В АМКУ отметили, что в настоящее время "ожидаются ответы на отправленные Комитетом требования участникам процесса и анализируется уже полученная информация об обстоятельствах аукциона" по продаже пакета акций "Большевика".

2 ноября АМКУ по собственной инициативе начал исследование по наличию или отсутствию признаков нарушений законодательства о защите экономической конкуренции в действиях участников аукциона по продаже пакета акций АО "Первый киевский машиностроительный завод".

По данным YouControl, ООО "Дженерал Коммерс" зарегистрировано в Киеве в 2018 году, его уставной капитал – 4,1 тыс грн, руководитель – Игорь Хижняк.