Нардеп Качура: Решение об отставке Сенниченко уже назрело, буду голосовать "за"

Александр Качура: Гениальные реформы привели к тому, что люди сейчас не могут заключить элементарные сделки по купле-продаже недвижимости Фото: Олександр Качура / Facebook

"Думаю, это решение [отставка Сенниченко] уже давно назрело. На рынке оценки полный коллапс. Гениальные реформы привели к тому, что люди сейчас не могут заключить элементарные сделки по купле-продаже недвижимости. "Мой голос в случае вынесения на голосование вопроса отставки Сенниченко скорее всего будет "за", – написал Качура.

По информации ZN.ua, ФГИ открыл всем владельцам цифровой подписи возможность получать справку об оценке автоматически, что привело к массовому искажению стоимости недвижимости – занижению стоимости дорогой недвижимости и завышению стоимости объектов нижнего ценового сегмента.

"Если раньше оценщики искажали эту информацию, но их за это можно было наказать путем отключения от базы и возможности регистрировать оценки, то теперь кто угодно может вносить фальшивые данные, которые могут привести к занижению/завышению стоимости. И, во-первых, им за это ничего не будет, а во-вторых, налоги будут начислены по заниженной стоимости и сомнению эта цифра подвергнута не будет", – сказано в статье.

Журналисты пишут, что оценка неприватизированных земельных участков в модуле не работает, можно ввести любой кадастровый номер – и получить справку об оценке. И если сделать несколько таких попыток, то можно выбрать из нескольких вариантов оценки самый дешевый.

"Данными сегодня можно манипулировать для получения фальшивой оценки и занижения налогов, а самые одиозные данные – это год ввода в эксплуатацию и этажность здания. Сложно понять куму-свату-брату, где взять год ввода в эксплуатацию – ведь его не всегда приводят в техпаспорте. Но можно взять из источника "стеля". Или подобрать из десятков регистраций такой год, при котором модуль выдаст наименьшую стоимость", – пишет издание в статье от 15 августа.

Таким образом, стоимость дорогих объектов оказывается заниженной иногда в 2–10 раз что тоже плохо для некоторых собственников, а самые недорогие объекты пострадали больше всего, так как очень часто их стоимость оказывается в несколько раз завышенной. Кроме того, стоимость объекта при внесении данных с разницей в полчаса может отличаться на 30–40%", отмечает ZN.ua.

Качура публиковал в Telegram данные об оценке земли и недвижимости, которые в десятки раз отличаются от реальности, и называл эту ситуацию "позором, а не реформой".