Глава Фонда госимущества Сенниченко уходит в отставку – СМИ

Сенниченко возглавляет ФГИ с сентября 2019 года Фото: Dmitry Sennychenko / Facebook

В статье LB.ua говорится, что заявление Сенниченко будет обнародовано в ближайшее время.

Причина увольнения главы ФГИ связана с приватизацией, пишет издание. По информации собеседников LB.ua, среди отдельных представителей украинского политикума есть недовольные "приватизацией, которая успешно стартовала, но может своеобразно отразиться на рейтингах власти".

Экс-нардеп и бывший член набсовета "Укрзалізниці" Сергей Лещенко в Telegram подтвердил информацию об уходе Сенниченко.

По его данным, причина отставки связана с приватизацией завода "Большевик".