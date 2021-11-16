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ПОЛИТИКА

Глава Фонда госимущества Сенниченко уходит в отставку – СМИ

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Сенниченко возглавляет ФГИ с сентября 2019 года
Сенниченко возглавляет ФГИ с сентября 2019 года
Фото: Dmitry Sennychenko / Facebook

Глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко уходит в отставку "по собственному желанию", сообщили 16 ноября, ссылаясь на источники, издание LB.ua и агентство "Интерфакс-Украина".

В статье LB.ua говорится, что заявление Сенниченко будет обнародовано в ближайшее время. 

Причина увольнения главы ФГИ связана с приватизацией, пишет издание. По информации собеседников LB.ua, среди отдельных представителей украинского политикума есть недовольные "приватизацией, которая успешно стартовала, но может своеобразно отразиться на рейтингах власти". 

Экс-нардеп и бывший член набсовета "Укрзалізниці" Сергей Лещенко в Telegram подтвердил информацию об уходе Сенниченко. 

По его данным, причина отставки связана с приватизацией завода "Большевик"

Контекст:

В 2020 года Фонд госимущества провел около 2 тыс. приватизационных онлайн-аукционов, по итогам которых в госбюджет поступило 2,5 млрд грн. Ожидается, что 2021 году от приватизации в госбюджет поступит 12 млрд грн.  

Сенниченко возглавляет ФГИ с сентября 2019 года. Известно, что на этой должности ему трижды пытались дать взятку, всех этих лиц глава ФГИ сдал детективам Национального антикоррупционного бюро.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Сергей Лещенко, Фонд госимущества, отставка, увольнение, Дмитрий Сенниченко
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