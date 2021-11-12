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Киевский завод "Электронмаш" продали почти за 1 млрд грн. Стартовая цена выросла в 14,5 раз

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Общая площадь имущественного комплекса более 100 тыс. м&sup2;, в его состав входит 37 объектов недвижимости
Общая площадь имущественного комплекса – более 100 тыс. м², в его состав входит 37 объектов недвижимости
Фото: privatization.gov.ua

12 ноября состоялся онлайн-аукцион по приватизации имущественного комплекса госпредприятия "Электронмаш". Об этом сообщила пресс-служба Фонда госимущества в Facebook.

"За объект приватизации на торгах соревновались 22 компании, а стартовая цена выросла в 14,5 раз – с 66,7 млн грн до 970 млн грн", – отметили в посте.

Победитель аукциона должен подписать протокол о результатах аукциона, заключить договор купли-продажи и провести расчет.

"В свое время "Электронмаш" был лидером по производству электронно-вычислительных машин, однако сегодня от промышленного гиганта остались полупустые стены и заброшенная территория на окраине Киева. Единственный способ придать "второе дыхание" этому активу – прозрачная приватизация", – подчеркнули в ФГИ.

https://www.facebook.com/spfu.gov.ua/posts/4733058463383233

Торги проводились в системе ProZorro. За их ходом можно было наблюдать в трансляции, организованной фондом, отметили на сайте ФГИ.

"Я постоянно подчеркиваю, что такие кейсы не единичны. Фонд госимущества за два года провел тысячи аукционов на сумму более 5,5 млрд грн. Но главное – что благодаря приватизации объекты по всей стране оживают", – сказал глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко.

Завод купила компания "Лортен групп", она предложила 970 млн грн и 1 копейку. Эта ставка оказалась на 1 копейку выше ставки другой компании, поэтому стала победной, сообщило "РБК-Украина".

Общая площадь проданного объекта – более 100 тыс. м². В состав объекта приватизации входят 37 единиц недвижимого имущества, три земельных участка и семь объектов, переданных в аренду, уточнили на сайте ФГИ.

Контекст:

7 марта 2018 года в Украине вступил в силу закон о приватизации, предполагающий распределение объектов разгосударствления на две группы: объекты большой и малой приватизации. Первые подлежат продаже на аукционе, условия которого устанавливает Кабинет Министров.

Большую приватизацию в Украине приостановили в марте 2020 года из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции. 4 февраля 2021 года Рада в первом чтении приняла законопроект о разблокировании большой приватизации, 30 марта закон был принят, 29 апреля его подписал президент.

По данным Фонда госимущества, госбюджет получил от малой приватизации с начала 2020 года более 4,5 млрд грн. В этом году поступления от приватизации в целом должны составить 12 млрд грн. Об этом глава ФГИ рассказал в интервью "Фокусу", которое вышло 18 июня.

Теги: Украина, аукцион, Фонд госимущества, приватизация, ProZorro, Электронмаш, Дмитрий Сенниченко
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