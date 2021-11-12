Киевский завод "Электронмаш" продали почти за 1 млрд грн. Стартовая цена выросла в 14,5 раз

Общая площадь имущественного комплекса – более 100 тыс. м², в его состав входит 37 объектов недвижимости Фото: privatization.gov.ua

"За объект приватизации на торгах соревновались 22 компании, а стартовая цена выросла в 14,5 раз – с 66,7 млн грн до 970 млн грн", – отметили в посте.

Победитель аукциона должен подписать протокол о результатах аукциона, заключить договор купли-продажи и провести расчет.

"В свое время "Электронмаш" был лидером по производству электронно-вычислительных машин, однако сегодня от промышленного гиганта остались полупустые стены и заброшенная территория на окраине Киева. Единственный способ придать "второе дыхание" этому активу – прозрачная приватизация", – подчеркнули в ФГИ.

Торги проводились в системе ProZorro. За их ходом можно было наблюдать в трансляции, организованной фондом, отметили на сайте ФГИ.

"Я постоянно подчеркиваю, что такие кейсы не единичны. Фонд госимущества за два года провел тысячи аукционов на сумму более 5,5 млрд грн. Но главное – что благодаря приватизации объекты по всей стране оживают", – сказал глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко.

Завод купила компания "Лортен групп", она предложила 970 млн грн и 1 копейку. Эта ставка оказалась на 1 копейку выше ставки другой компании, поэтому стала победной, сообщило "РБК-Украина".

Общая площадь проданного объекта – более 100 тыс. м². В состав объекта приватизации входят 37 единиц недвижимого имущества, три земельных участка и семь объектов, переданных в аренду, уточнили на сайте ФГИ.