Киевский завод "Электронмаш" продали почти за 1 млрд грн. Стартовая цена выросла в 14,5 раз

"За объект приватизации на торгах соревновались 22 компании, а стартовая цена выросла в 14,5 раз – с 66,7 млн грн до 970 млн грн", – отметили в посте.
Победитель аукциона должен подписать протокол о результатах аукциона, заключить договор купли-продажи и провести расчет.
"В свое время "Электронмаш" был лидером по производству электронно-вычислительных машин, однако сегодня от промышленного гиганта остались полупустые стены и заброшенная территория на окраине Киева. Единственный способ придать "второе дыхание" этому активу – прозрачная приватизация", – подчеркнули в ФГИ.
Торги проводились в системе ProZorro. За их ходом можно было наблюдать в трансляции, организованной фондом, отметили на сайте ФГИ.
"Я постоянно подчеркиваю, что такие кейсы не единичны. Фонд госимущества за два года провел тысячи аукционов на сумму более 5,5 млрд грн. Но главное – что благодаря приватизации объекты по всей стране оживают", – сказал глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко.
Завод купила компания "Лортен групп", она предложила 970 млн грн и 1 копейку. Эта ставка оказалась на 1 копейку выше ставки другой компании, поэтому стала победной, сообщило "РБК-Украина".
Общая площадь проданного объекта – более 100 тыс. м². В состав объекта приватизации входят 37 единиц недвижимого имущества, три земельных участка и семь объектов, переданных в аренду, уточнили на сайте ФГИ.
7 марта 2018 года в Украине вступил в силу закон о приватизации, предполагающий распределение объектов разгосударствления на две группы: объекты большой и малой приватизации. Первые подлежат продаже на аукционе, условия которого устанавливает Кабинет Министров.
Большую приватизацию в Украине приостановили в марте 2020 года из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции. 4 февраля 2021 года Рада в первом чтении приняла законопроект о разблокировании большой приватизации, 30 марта закон был принят, 29 апреля его подписал президент.
По данным Фонда госимущества, госбюджет получил от малой приватизации с начала 2020 года более 4,5 млрд грн. В этом году поступления от приватизации в целом должны составить 12 млрд грн. Об этом глава ФГИ рассказал в интервью "Фокусу", которое вышло 18 июня.