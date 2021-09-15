Кабмин Украины исключил пять облэнерго из перечня большой приватизации

Речь идет о "Тернопольоблэнерго", "Запорожьеоблэнерго", "Харьковоблэнерго", "Николаевоблэнерго" и "Хмельницкоблэнерго".

Распоряжение принято во исполнение решения Совета национальной безопасности и обороны от 30 июля 2021 года о мерах по нейтрализации угроз в энергетической сфере, которое президент Владимир Зеленский ввел в действие указом №452/2021 от 28 августа.

Кабмин также поручил Минэкономики, Минэнерго и Фонду госимущества подать предложения для дополнения перечня объектов приватизации, чтобы обеспечить предусмотренные поступления от приватизации в 2022–2024 годах.