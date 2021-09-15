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Кабмин Украины исключил пять облэнерго из перечня большой приватизации

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Кабмин принял решение 15 сентября
Кабмин принял решение 15 сентября
Фото: depositphotos.com

Кабинет Министров Украины исключил пять облэнерго из перечня большой приватизации. Такое решение было принято на заседании правительства 15 сентября, пишет "Интерфакс-Украина".

Речь идет о "Тернопольоблэнерго", "Запорожьеоблэнерго", "Харьковоблэнерго", "Николаевоблэнерго" и "Хмельницкоблэнерго".

Распоряжение принято во исполнение решения Совета национальной безопасности и обороны от 30 июля 2021 года о мерах по нейтрализации угроз в энергетической сфере, которое президент Владимир Зеленский ввел в действие указом №452/2021 от 28 августа.

Кабмин также поручил Минэкономики, Минэнерго и Фонду госимущества подать предложения для дополнения перечня объектов приватизации, чтобы обеспечить предусмотренные поступления от приватизации в 2022–2024 годах.

Контекст:

7 марта 2018 года в Украине вступил в силу закон о приватизации, предполагающий распределение объектов разгосударствления на две группы: объекты большой и малой приватизации. Первые подлежат продаже на аукционе, условия которого устанавливает Кабинет Министров.

Большую приватизацию в Украине приостановили в марте 2020 года из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции. 4 февраля 2021 года Рада в первом чтении приняла законопроект о разблокировании большой приватизации, 30 марта закон был принят, 29 апреля его подписал президент.

По данным Фонда госимущества, госбюджет получил от малой приватизации с начала 2020 года более 4,5 млрд грн. В этом году поступления от приватизации в целом должны составить 12 млрд грн. Об этом глава ФГИ Дмитрий Сенниченко рассказал в интервью “Фокусу”, которое вышло 18 июня.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Фонд госимущества, приватизация, Кабмин
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