Шмыгаль заявил, что пенсии в Украине повышали уже 10 раз за год

"С 1 декабря в Украине увеличилась минимальная заработная плата с 6000 до 6500 грн. В связи с этим также увеличились пенсии. Рост составит до 200 грн в зависимости от стажа. Кроме того, увеличиваются надбавки и повышения к пенсии, в частности, ветеранам войны и лицам, имеющим особые заслуги. Это уже 10-е повышение пенсий за год", – написал он.

Премьер-министр подчеркнул, что "правительство продолжает работать, чтобы улучшить обеспечение украинских пенсионеров".

"На 2022 год, кроме плановой индексации, предусматривается также повышение надбавок и доплат к пенсиям и установление минимальных пенсионных выплат в размере 3 тыс. грн для людей старше 70 лет", – заявил Шмыгаль.