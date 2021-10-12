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Наиболее актуальной проблемой в стране украинцы считают низкий уровень зарплат и пенсий – опрос

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По данным Госстата, 33,4% украинцев получают зарплату до 7 тыс. грн
По данным Госстата, 33,4% украинцев получают зарплату до 7 тыс. грн
Фото: depositphotos.com

41% украинцев наиболее актуальной проблемой в Украине считает низкий уровень зарплат и пенсий. Об этом свидетельствуют опубликованные 11 октября результаты опроса, проведенного Украинским институтом будущего.

Боевые действия на Донбассе главной проблемой страны считают 34% опрошенных.

Следом идут коррупция и высокие тарифы – по 33%.

Помимо этого, актуальными проблемами Украины респонденты считают рост цен на основные виды товаров (28%), безработицу (20%), низкое качество и высокую стоимость медицинских услуг, а также пандемию коронавируса – по 19%, непрофессионализм действующей власти (15%), состояние дорог (11%).

Опрос проводился с 18-го по 28 сентября среди граждан старше 18 лет по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Всего опрошено 2400 респондентов методом "лицом к лицу" с использованием планшета.

Контекст:

С 1 января 2021 года минимальная зарплата в Украине повысилась до 6000 грн.

В январе 2021 года, по данным Госстата, средняя зарплата составляла 12 337 грн, в феврале – 12 549 грн, в марте – 13 612 грн, в апреле – 13 543 грн, в мае – 13 499 грн, в июне – 14 313 грн, в июле – 14 345 грн, в августе – 13 997 грн.

По данным Госстата на 6 октября, 33,4% украинцев получают зарплату до 7 тыс. грн.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прогнозирует, что к концу года средняя зарплата может вырасти до 14 500 грн.

По данным Пенсионного фонда, всего в Украине более 11,1 млн пенсионеров, из них 8,33 млн получают пенсию по возрасту. Средний размер пенсии по возрасту – 3539 грн.

Теги: Украина, безработица, медицина, коррупция, зарплата, соцопрос, тарифы, украинцы, война на Донбассе, Украинский институт будущего, коронавирус
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