Наиболее актуальной проблемой в стране украинцы считают низкий уровень зарплат и пенсий – опрос

По данным Госстата, 33,4% украинцев получают зарплату до 7 тыс. грн Фото: depositphotos.com

Боевые действия на Донбассе главной проблемой страны считают 34% опрошенных.

Следом идут коррупция и высокие тарифы – по 33%.

Помимо этого, актуальными проблемами Украины респонденты считают рост цен на основные виды товаров (28%), безработицу (20%), низкое качество и высокую стоимость медицинских услуг, а также пандемию коронавируса – по 19%, непрофессионализм действующей власти (15%), состояние дорог (11%).

Опрос проводился с 18-го по 28 сентября среди граждан старше 18 лет по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Всего опрошено 2400 респондентов методом "лицом к лицу" с использованием планшета.