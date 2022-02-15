  "Депутаты не получают зарплату. На что живут – не знаю". Депутат от "Слуги народа" выиграл на шоу "Рассмеши комика" 50 тыс. грн

При этом Голубева ведущий шоу, украинский певец Dantes представил зрителям экономистом по профессии, а не ведущим свадеб и актером, как указано на его странице в Instagram.
"Можно нескромный вопрос – какая зарплата у депутата городского совета?" – спросил у Теренчука судья шоу Евгений Кошевой.
"Женя, это хороший вопрос. Дам ответ сразу. Депутат городского совета не получает зарплату. Все депутаты городских советов не получают зарплату. На что живут – не знаю", – заявил Теренчук.
Благодаря шуткам Теренчуку с Голубевым удалось выиграть максимальную сумму на этом шоу – 50 тыс. грн.
Теренчук – член постоянной комиссии Винницкого городского совета по вопросам образования, культуры, молодежи, физкультуры и спорта.
Вместе с Голубевым они являются экс-участниками команды КВН "Винницкие перцы" и участниками шоу "Лига смеха" на "1+1", выступая в составе команды "Винницкие". Теренчук и Голубев снимались также в других проектах студии "Квартал 95", в частности в ситкоме "Однажды под Полтавой".
Первый выпуск юмористического шоу "Рассмеши комика" вышел в эфир в 2011 году на телеканале "Интер". В 2016 году студия "Квартал 95" приступила к съемкам шоу "Рассмеши комика. Дети".
Кроме Кошевого, судьей в новом сезоне также является актер студии "Квартал 95" Юрий Ткач.