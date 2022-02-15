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15 февраля, 2022
 
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"Депутаты не получают зарплату. На что живут – не знаю". Депутат от "Слуги народа" выиграл на шоу "Рассмеши комика" 50 тыс. грн

 
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Теренчук является членом комиссии Винницкого горсовета по вопросам образования и культуры
Теренчук является членом комиссии Винницкого горсовета по вопросам образования и культуры
Скриншот: Телеканал ТЕТ / YouTube

Депутат Винницкого городского совета восьмого созыва от партии "Слуга народа" Александр Теренчук и его напарник, свадебный ведущий и актер Дмитрий Голубев стали участниками первого выпуска нового сезона шоу "Рассмеши комика" от студии "Квартал 95", которое 14 февраля вышло на канале ТЕТ.

При этом Голубева ведущий шоу, украинский певец Dantes представил зрителям экономистом по профессии, а не ведущим свадеб и актером, как указано на его странице в Instagram.

"Можно нескромный вопрос – какая зарплата у депутата городского совета?" – спросил у Теренчука судья шоу Евгений Кошевой.

"Женя, это хороший вопрос. Дам ответ сразу. Депутат городского совета не получает зарплату. Все депутаты городских советов не получают зарплату. На что живут – не знаю", – заявил Теренчук.

Благодаря шуткам Теренчуку с Голубевым удалось выиграть максимальную сумму на этом шоу – 50 тыс. грн.

ВИДЕО
Видео: Телеканал ТЕТ / YouTube
Контекст:

Теренчук – член постоянной комиссии Винницкого городского совета по вопросам образования, культуры, молодежи, физкультуры и спорта. 

Вместе с Голубевым они являются экс-участниками команды КВН "Винницкие перцы" и участниками шоу "Лига смеха" на "1+1", выступая в составе команды "Винницкие". Теренчук и Голубев снимались также в других проектах студии "Квартал 95", в частности в ситкоме "Однажды под Полтавой".

Первый выпуск юмористического шоу "Рассмеши комика" вышел в эфир в 2011 году на телеканале "Интер". В 2016 году студия "Квартал 95" приступила к съемкам шоу "Рассмеши комика. Дети". 

Кроме Кошевого, судьей в новом сезоне также является актер студии "Квартал 95" Юрий Ткач.

Теги: зарплата, Винница, депутаты, КВН, актер, шоу, Слуга народа, Лига смеха, ведущий
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