  "Депутаты не получают зарплату. На что живут – не знаю". Депутат от "Слуги народа" выиграл на шоу "Рассмеши комика" 50 тыс. грн

При этом Голубева ведущий шоу, украинский певец Dantes представил зрителям экономистом по профессии, а не ведущим свадеб и актером, как указано на его странице в Instagram.

"Можно нескромный вопрос – какая зарплата у депутата городского совета?" – спросил у Теренчука судья шоу Евгений Кошевой.

"Женя, это хороший вопрос. Дам ответ сразу. Депутат городского совета не получает зарплату. Все депутаты городских советов не получают зарплату. На что живут – не знаю", – заявил Теренчук.

Благодаря шуткам Теренчуку с Голубевым удалось выиграть максимальную сумму на этом шоу – 50 тыс. грн.

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Видео: Телеканал ТЕТ / YouTube