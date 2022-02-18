  "Много кто говорит, что я в положении". 40-летняя Тоня Матвиенко прокомментировала слухи о своей новой беременности

"Тоня изменилась внешне. Не собирается ли стать многодетной матерью? – прочитала вопрос певица.

В ответ артистка заявила, что действительно изменилась.

"Мне уже 40 лет. Немного есть лишнего. Много кто говорит, что я в положении. Нет – я не в положении. Я немного набрала. Нормально. Кстати, раньше я парилась, что набрала вес", – рассказала Матвиенко.

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Контекст:

В 2017 году Тоня Матвиенко вышла замуж за Арсена Мирзояна. Для каждого из них этот брак стал вторым. Пара воспитывает дочь Нину (2016). Семья проживает в доме матери артистки, певицы Нины Матвиенко.

От предыдущих отношений у Мирзояна есть два сына, а у Матвиенко – дочь Ульяна.