  "Привела нового мужа в дом и выжила родного отца". Тоня Матвиенко рассказала, почему ее родители живут раздельно

"Привела нового мужа в дом и выжила родного отца", – прочитала хейтерский комментарий Тоня Матвиенко. – Знаю я это интервью мамино. Немножко не так было подано. Все нормально, отец с мамой – у них свои проблемы. Не из-за меня, поверьте".

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Контекст:

Тоня Матвиенко вместе со своим вторым мужем, певцом Арсеном Мирзояном и их общей дочерью Ниной проживает в доме матери. При этом муж Нины Матвиенко живет отдельно – на даче. В конце октября 2021 года артистка заявила, что сама попросила мужа съехать.

По словам Нины Матвиенко, супруг намерен вернуться к ней, когда из их дома съедет дочь со своей семьей. "Он сказал, как Тоня выберется, вернется. Это же его дом", – призналась певица в интервью ЖВЛ на "1+1". Позже певица рассказала, что готова даже вытолкнуть дочь, чтобы она поскорее переехала в свою квартиру.