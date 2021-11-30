Бульвар Шоубиз
 
30 ноября, 2021
 
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"Не дождетесь". 74-летняя Нина Матвиенко заявила, что передумала разводиться с мужем после 50 лет брака

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Нина Матвиенко решила дать мужу, с которым прожила вместе больше 50 лет, второй шанс
Нина Матвиенко решила дать мужу, с которым прожила вместе больше 50 лет, второй шанс
Фото: zhvl_official

Украинская певица Нина Матвиенко решила не разводиться с мужем, украинским художником Петром Гончаром, а дать ему второй шанс. Об этом она рассказала в программе ЖВЛ на телеканале "1+1", говорится в официальном Instagram-аккаунте передачи.

По словам 74-летней певицы, она жалеет, что публично рассказала о конфликте с мужем и о том, что попросила его уйти.

"Я жалею, что об этом сказала, потому что люди это сильно раздули. Мы не будем разводиться. Не дождетесь. Я европейка. Я украинка. Поругались. Надо давать второй шанс. Это произошло потому, что много людей в доме. Не выдержал он, а потом я", – рассказала Матвиенко, имея в виду, что в их доме живет дочь Тоня Матвиенко со своей семьей.

Певица не исключила, что со временем снова будет жить вместе с мужем.

"Люди лечатся. Какая-то переоценка происходит. Он сказал, как Тоня выберется, вернется. Это же его дом", – резюмировала Матвиенко.

Контекст:

В конце октября Матвиенко заявила, что сама попросила мужа переехать жить на дачу. "Было понимание, что от него уже никакого толку в доме. Я сказала: "Иди себе". Зачем оно мне на старость?" – подчеркнула певица.

В марте 2021 года Матвиенко и Гончар отпраздновали 50-летие супружеской жизни. В браке с Гончаром Матвиенко родила троих детей: Ивана (1973), Андрея (1974) и Антонину (1981). Супруги живут отдельно: Гончар – на даче, а Матвиенко – в доме вместе с семьей дочери.

У Антонины Матвиенко есть двое детей: Ульяна (1998) от первого брака и Нина (2016) – от второго. Отца старшей дочери артистка не называет, а отцом младшей является ее муж, певец Арсен Мирзоян.

Теги: старость, художник, Нина Матвиенко, певица, развод, муж, дом
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