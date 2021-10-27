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27 октября, 2021
 
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"Надо совесть иметь". Нина Матвиенко рассказала, что ее раздражает в современном шоу-бизнесе

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Нина Матвиенко начала карьеру вокалистки в 1968 году
Нина Матвиенко начала карьеру вокалистки в 1968 году
Фото: tonya_matvienko / Instagram

Украинская певица Нина Матвиенко 27 октября в эфире канала ICTV заявила, что в современном шоу-бизнесе ее раздражает обнажение.

"Человеческое обнажение. Надо совесть иметь", – заявила певица, не став называть имена артистов, которые ее раздражают.

Контекст:

Нина Матвиенко родилась в 1947 году в селе Неделище Житомирской области в многодетной семье Митрофана и Ульяны Матвиенко – супруги воспитывали 11 детей.

После окончания вокальной студии при украинском народном хоре имени Веревки в 1968 году и до 1991 года Матвиенко была его солисткой. В 1975-м заочно окончила филологический факультет Киевского университета имени Шевченко.

В 1979 году певица получила звание заслуженной, а в 1985 году – народной артистки УССР. С 1991 года Матвиенко является солисткой Национального ансамбля солистов "Киевская камерата".

В браке с художником Петром Гончаром Матвиенко родила троих детей: Ивана (1973), Андрея (1974) и Антонину (1981). Супруги живут отдельно.

У дочери Нины Матвиенко Антонины двое детей: Ульяна (1998) от первого брака и Нина (2016) – от второго.

Антонина Матвиенко вместе со своим вторым мужем, певцом Арсеном Мирзояном и младшей дочерью проживает в доме матери.

Теги: шоу-бизнес, Нина Матвиенко, певица
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