"Надо совесть иметь". Нина Матвиенко рассказала, что ее раздражает в современном шоу-бизнесе

"Человеческое обнажение. Надо совесть иметь", – заявила певица, не став называть имена артистов, которые ее раздражают.

Контекст:

Нина Матвиенко родилась в 1947 году в селе Неделище Житомирской области в многодетной семье Митрофана и Ульяны Матвиенко – супруги воспитывали 11 детей.

После окончания вокальной студии при украинском народном хоре имени Веревки в 1968 году и до 1991 года Матвиенко была его солисткой. В 1975-м заочно окончила филологический факультет Киевского университета имени Шевченко.

В 1979 году певица получила звание заслуженной, а в 1985 году – народной артистки УССР. С 1991 года Матвиенко является солисткой Национального ансамбля солистов "Киевская камерата".

В браке с художником Петром Гончаром Матвиенко родила троих детей: Ивана (1973), Андрея (1974) и Антонину (1981). Супруги живут отдельно.

У дочери Нины Матвиенко Антонины двое детей: Ульяна (1998) от первого брака и Нина (2016) – от второго.

Антонина Матвиенко вместе со своим вторым мужем, певцом Арсеном Мирзояном и младшей дочерью проживает в доме матери.