  "Очень сильно вас люблю". Нина Матвиенко призналась, что дочь обращается к ней на "вы"

По словам Нины Матвиенко, ее средний сын раньше тоже обращался к ней на "вы", а в последнее время стал использовать местоимение "ты".

В подтверждение слов певицы в эфире шоу показали видеообращение Антонины Матвиенко к матери.

"Я вам очень редко говорю, что очень сильно вас люблю. Не знаю почему, может быть, потому что часто видимся здесь, дома", – заявила на камеру дочь артистки.

Нина Матвиенко не уточнила, как обращается к ней ее старший сын.

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Видео: Телеканал "Интер" (Inter TV channel) / YouTube