"Страшно сказать, но они не любят Украину". Нина Матвиенко рассказала, при каком из украинских президентов ей жилось лучше всего

"При какой власти вам жилось хорошо?" – спросила у артистки ведущая проекта Александра Кучеренко.
"При [Викторе] Ющенко", – заявила певица.
Отвечая на вопрос, что бы она изменила в Украине, Матвиенко призналась, что хотела бы изменить власть.
"Не только в Киеве, но и в Украине тоже. Страшно сказать, но они не любят Украину", – подытожила она.
Виктор Ющенко – третий украинский президент. Он занимал пост с 2005-го по 2010 год.
Нина Матвиенко родилась в 1947 году в селе Неделище Житомирской области в многодетной семье Митрофана и Ульяны Матвиенко – супруги воспитывали 11 детей.
После окончания вокальной студии при украинском народном хоре имени Веревки в 1968 году и до 1991 года Матвиенко была его солисткой. В 1975-м заочно окончила филологический факультет Киевского университета имени Шевченко.
В 1979 году певица получила звание заслуженной, а в 1985 году – народной артистки УССР. С 1991 года Матвиенко является солисткой Национального ансамбля солистов "Киевская камерата".