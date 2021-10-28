"Страшно сказать, но они не любят Украину". Нина Матвиенко рассказала, при каком из украинских президентов ей жилось лучше всего

Матвиенко призналась, что хотела бы заменить власть в Украине Фото: depositphotos.com

"При какой власти вам жилось хорошо?" – спросила у артистки ведущая проекта Александра Кучеренко.

"При [Викторе] Ющенко", – заявила певица.

Отвечая на вопрос, что бы она изменила в Украине, Матвиенко призналась, что хотела бы изменить власть.

"Не только в Киеве, но и в Украине тоже. Страшно сказать, но они не любят Украину", – подытожила она.