"Утренний кусь, чтобы взбодриться". В сети показали реакцию Нины Матвиенко на внезапную шалость внучки. Видео

Нина Матвиенко проживает в одном доме вместе с семьей дочери, певицы Тони Матвиенко Фото: tonya_matvienko / Instagram

Вероятно, съемка проходила на кухне в доме артистки – Нина Матвиенко позирует в кадре в сиреневом домашнем костюме, собрав волосы в косу. На видео запечатлен момент, когда внучка внезапно подходит к Нине Матвиенко со спины и кусает ее за пятую точку.

Судя по реакции артистки, это стало для не неожиданностью – она сперва шутя отругала внучку, а после, обхватив ее лицо ладонями, поцеловала.

"Утренний кусь, чтобы взбодриться", – подписали ролик авторы проекта.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от * Зірковии * шлях * (@zirkovyi_shlyah)