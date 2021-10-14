"Если бы я могла остаться". Фанни Ардан в Киеве читала Высоцкого, побывала на экскурсии, а домой увезла диски "ДахаБраха" и Нины Матвиенко. Фото

В рамках творческого вечера, который проходил в кинотеатре "Оскар", актриса представила свою режиссерскую работу – фильм "Химеры, которых нет", а после показа общалась с поклонниками и коллегами.
Во время общения Ардан прочитала стихи советского и российского поэта и музыканта Владимира Высоцкого на французском языке в музыкальном сопровождении.
"Когда я работаю в театре или снимаюсь в кино, я не вижу зрителя, я словно нахожусь в темном герметичном кубе. Луч света появляется только тогда, когда кто-то говорит, что знает меня, мое творчество. Эти два дня в Киеве стали настоящим светом – ваши вопросы, обсуждение фильма и выступление студентов были незабываемыми. Если бы я могла остаться здесь еще ненадолго и наслаждаться этим общением и невероятным видом на Днепр из моего окна, я была бы счастлива", – заявила актриса.
"Мы очень ждали Фанни Ардан и счастливы, что через карантины и локдауны мы наконец встретились. Надеемся, такие вечера и дискуссии станут традицией, а наш hub местом встречи настоящего искусства со зрителем, ведь рождение любого произведения происходит не тогда, когда его показывают на экране или сцене, а когда оно проявляется в вашей голове и отдается в сердце", – отметил Кохан.
Во время пребывания в Киеве актриса побывала на экскурсии в Софии Киевской, а домой увезла диски с альбомами украинских певиц Нины Матвиенко, Марьяны Садовской и этногруппы "ДахаБраха".
Фанни Ардан родилась в 1949 году. В 25 лет дебютировала на театральной сцене, а первый фильм с ее участием вышел на экраны в 1979 году.
В 1997 году Ардан была удостоена премии "Сезар" за роль в фильме "Вечерний прикид" в номинации "Лучшая актриса".
В 2008 году Ардан дебютировала в качестве режиссера, сняв семейную драму "Прах и кровь".