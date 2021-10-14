"Если бы я могла остаться". Фанни Ардан в Киеве читала Высоцкого, побывала на экскурсии, а домой увезла диски "ДахаБраха" и Нины Матвиенко. Фото

В рамках творческого вечера, который проходил в кинотеатре "Оскар", актриса представила свою режиссерскую работу – фильм "Химеры, которых нет", а после показа общалась с поклонниками и коллегами.

Фото предоставлено SC&TH

Во время общения Ардан прочитала стихи советского и российского поэта и музыканта Владимира Высоцкого на французском языке в музыкальном сопровождении.

Фото предоставлено SC&TH

"Когда я работаю в театре или снимаюсь в кино, я не вижу зрителя, я словно нахожусь в темном герметичном кубе. Луч света появляется только тогда, когда кто-то говорит, что знает меня, мое творчество. Эти два дня в Киеве стали настоящим светом – ваши вопросы, обсуждение фильма и выступление студентов были незабываемыми. Если бы я могла остаться здесь еще ненадолго и наслаждаться этим общением и невероятным видом на Днепр из моего окна, я была бы счастлива", – заявила актриса.

Фото предоставлено SC&TH

"Мы очень ждали Фанни Ардан и счастливы, что через карантины и локдауны мы наконец встретились. Надеемся, такие вечера и дискуссии станут традицией, а наш hub местом встречи настоящего искусства со зрителем, ведь рождение любого произведения происходит не тогда, когда его показывают на экране или сцене, а когда оно проявляется в вашей голове и отдается в сердце", – отметил Кохан.

Во время пребывания в Киеве актриса побывала на экскурсии в Софии Киевской, а домой увезла диски с альбомами украинских певиц Нины Матвиенко, Марьяны Садовской и этногруппы "ДахаБраха".

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Фото предоставлено SC&TH Олег Кохан, Фанни Ардан и Вадим Брезгин Фото предоставлено SC&TH Фото предоставлено SC&TH Фото предоставлено SC&TH Фанни Ардан с Евгенией Кулебой и Севгиль Мусаевой Фото предоставлено SC&TH Фанни Ардан на экскурсии Фото предоставлено SC&TH Олег Кохан Фото предоставлено SC&TH Фото предоставлено SC&TH Фанни Ардан и группа "Шмальгаузенъ" Фото предоставлено SC&TH Фанни Ардан и Олег Рыжов