"Секси-пекси". Матвиенко оголилась на Мадейре

Певица позировала с разрезанной папайей в руках. На снимке исполнительница предстала без одежды.

"Секси-пекси", – прокомментировала подписчица alenaniki_f.

Контекст:

Тоня Матвиенко стала широко известна в 2011 году, когда заняла второе место в проекте "Голос країни" на "1+1", уступив первенство певцу Ивану Ганзере. В 2013 году вместе с матерью, певицей Ниной Матвиенко, выпустила альбом "Нове та найкраще".

Тоня Матвиенко в 2017 году вышла замуж за коллегу Арсена Мирзояна. В 2016 году у них родилась дочь Нина. От предыдущих отношений у Мирзояна есть два сына, а у Матвиенко – дочь Ульяна (1998).