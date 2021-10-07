"Классные упругие сисяндры". Каменских показала голую грудь

"Утро в раю", – написала она.

Певица не указала конкретное место, в котором был сделан снимок.

Она позировала в миниатюрном бюстгальтере от купальника, обнажающем грудь, и черных шортах, с долькой питахайи в руках.

Подписчики отреагировали на фото.

"Классные упругие сисяндры", – отметила insta777267.

"Титюли прижала, не секси", – заявил aiaone_official.

Контекст:

Настя Каменских выступала вместе с рэпером Потапом в дуэте "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности группы, а весной 2019 года поженились.

После распада группы Каменских начала сольную карьеру под именем NK.