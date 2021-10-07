"Вы арестованы за перебор сексуальности!" Дорофеева пообщалась с патрульной полицией в Киеве

"Это патрульная полиция моды. Вы арестованы", – написала она.

Никаких подробностей задержания Дорофеева не рассказала. На одном из снимков певица запечатлена со стоящим рядом полицейским.

"Что, штраф выписали?" – спросил подписчик bobrovnik.sasha.

"Вы арестованы за перебор сексуальности!" – прокомментировал dobriyartur.

Контекст:

Надя Дорофеева с декабря 2010 года по март 2020 года была участницей украинской группы "Время и Стекло" – она выступала дуэтом с Алексеем Завгородним (Позитивом).

В ноябре 2020 года певица презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva.