"Вы арестованы за перебор сексуальности!" Дорофеева пообщалась с патрульной полицией в Киеве

"Это патрульная полиция моды. Вы арестованы", – написала она.
Никаких подробностей задержания Дорофеева не рассказала. На одном из снимков певица запечатлена со стоящим рядом полицейским.
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"Что, штраф выписали?" – спросил подписчик bobrovnik.sasha.
"Вы арестованы за перебор сексуальности!" – прокомментировал dobriyartur.
Надя Дорофеева с декабря 2010 года по март 2020 года была участницей украинской группы "Время и Стекло" – она выступала дуэтом с Алексеем Завгородним (Позитивом).
В ноябре 2020 года певица презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva.