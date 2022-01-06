Мирзоян показал дочь от Тони Матвиенко и сыновей от первого брака

Артист позирует с детьми на фоне слепленного снеговика.

"С Новым годом и Рождеством", – подписал фото многодетный отец.

Контекст:

Сыновья Мирзояна от первого брака проживают вместе с матерью в Запорожье.

В 2011 году Мирзоян во время участия в шоу "Голос країни" на "1+1" познакомился с дочерью украинской певицы Нины Матвиенко Тоней Матвиенко, которая также участвовала в проекте.

В 2016 году у Матвиенко и Мирзояна родилась дочь Нина. В июне 2017 года пара зарегистрировала брак. У Матвиенко от предыдущих отношений есть взрослая дочь.