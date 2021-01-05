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05 января, 2021
 
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"Інженер". Мирзоян выпустил рождественскую песню. Аудио

Украинский певец Арсен Мирзоян на своем YouTube-канале презентовал песню "Інженер". "Как говорится, у каждого музыканта должна быть песня о Рождестве. Я попробовал это сделать, но у меня вышла вот такая песня", – рассказал "Индустриалке" Мирзоян. Он отметил, что композиция "Інженер" не совсем рождественская по тексту. "Но мы с [саунд-продюсером] Виталием Телезиным попробовали музыкально создать настроение и атмосферу. По названию и содержанию ощущается влияние на меня многолетнего стажа инженера", – заявил он. По образованию Мирзоян – инженер-металлург. Он 12 лет работал на "Запорожстали".

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Мирзоян: По названию и содержанию [песни] ощущается влияние на меня многолетнего стажа инженера
Мирзоян: По названию и содержанию [песни] ощущается влияние на меня многолетнего стажа инженера
Фото: Арсен Мірзоян / Facebook

видео

Аудио: Арсен Мірзоян_OFFICIAL / YouTube
Теги: музыка, Арсен Мирзоян, аудио, певец, музыкант, песня
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