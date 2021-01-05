"Інженер". Мирзоян выпустил рождественскую песню. Аудио
Украинский певец Арсен Мирзоян на своем YouTube-канале презентовал песню "Інженер". "Как говорится, у каждого музыканта должна быть песня о Рождестве. Я попробовал это сделать, но у меня вышла вот такая песня", – рассказал "Индустриалке" Мирзоян. Он отметил, что композиция "Інженер" не совсем рождественская по тексту. "Но мы с [саунд-продюсером] Виталием Телезиным попробовали музыкально создать настроение и атмосферу. По названию и содержанию ощущается влияние на меня многолетнего стажа инженера", – заявил он. По образованию Мирзоян – инженер-металлург. Он 12 лет работал на "Запорожстали".
Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.
Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.