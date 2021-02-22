Мирзоян рассказал об отношениях с экс-женой

По словам украинского певца Арсена Мирзояна, они с бывшей женой Анной обсудили алименты, в результате чего он все "отдал и переписал".

Украинский певец Арсен Мирзоян в эфире программы ЖВЛ, которая 22 февраля вышла на "1+1", заявил, что приезжая на гастроли в Запорожье, иногда проводит время вместе с проживающими там сыновьями от первого брака и экс-женой.

"Если я беру детей, то бывает так, что все можем выехать куда-то на природу, на какие-то шашлыки", – заявил певец.

Мирзоян признался, что если на гастроли в Запорожье он приезжает со своей нынешней женой, певицей Тоней Матвиенко, тогда они "вместе не тусуются".

По словам артиста, он также забирает сыновей к себе на каникулы или в гости.

"Никуда мои обязанности не делись, мы с [экс-женой] Аней обсудили алименты. Я все отдал, переписал, начали нормально общаться. Я очень часто приезжаю к малым. И или их забираю на каникулы, или просто в гости", – подытожил он.

Арсен Мирзоян родился в 1978 году в Запорожье. В 2004 году артист полностью потерял слух, но благодаря протезированию обрел возможность заниматься музыкой.

До начала музыкальной карьеры Мирзоян 12 лет трудился инженером на запорожском предприятии "Мотор Січ".

В 2011 году Мирзоян во время участия в шоу "Голос країни" на "1+1" познакомился с дочерью украинской певицы Нины Матвиенко Тоней Матвиенко, которая также принимала участие в проекте.

В 2016 году она родила Мирзояну дочь Нину. В июне 2017 года пара зарегистрировала брак – летом 2020 года супруги отмечали три года семейной жизни.

От первого брака у Мирзояна есть двое сыновей, а у Матвиенко от предыдущих отношений – взрослая дочь.

Ко Дню Конституции, который отмечается в Украине 28 июня, президент страны Владимир Зеленский присвоил Арсену Мирзояну звание "Заслуженный артист Украины".