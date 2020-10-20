  Мирзоян заявил, что зарабатывает больше жены

По словам украинского артиста Арсена Мирзояна, сейчас он дает очень много концертов.

Мирзоян и Матвиенко поженились в 2017 году Фото: arsen_mirzoian / Instagram

Украинский певец Арсен Мирзоян заявил, что зарабатывает больше денег, чем его супруга певица Тоня Матвиенко. Об этом он рассказал в интервью, которое опубликовано 20 октября на YouTube-канале "Прямой вопрос".

"Зарабатываю больше я. Очень много концертов, слава богу. Мы к этому шли, мы над этим очень много работали – наша команда. Ну и все правильно, мужик должен зарабатывать", – заявил артист.

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Видео: Прямой вопрос / YouTube

Арсен Мирзоян родился в 1978 году в Запорожье. В 2004 году артист полностью потерял слух, но благодаря протезированию обрел возможность заниматься музыкой.

До начала музыкальной карьеры Мирзоян 12 лет трудился инженером на запорожском предприятии "Мотор Січ".

В 2016 году украинская певица Тоня Матвиенко родила Мирзояну дочь Нину. В июне 2017 года пара зарегистрировала брак – летом 2020 года супруги отмечали три года семейной жизни.

От первого брака у артиста есть двое сыновей.

Ко Дню Конституции, который отмечается в Украине 28 июня, президент страны Владимир Зеленский присвоил Арсену Мирзояну звание "Заслуженный артист Украины".