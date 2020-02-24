Клуб читателей
Бульвар Шоубиз
24 февраля, 2020
 
Новости

Мирзоян открыл купальный сезон в Одессе, несмотря на плохие погодные условия

24 февраля температура воздуха в Одессе составляет 9 °C, а вода в Черном море прогрелась до 5 °C. По информации синоптиков, порывы ветра достигают 7 м/с.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Мирзоян открыл купальный сезон в Одессе 24 февраля
Мирзоян открыл купальный сезон в Одессе 24 февраля
Фото: arsen_mirzoian's / Facebook

41-летний украинский певец Арсен Мирзоян опубликовал на персональной странице в Instagram видео с пустынного одесского пляжа "Ланжерон", продемонстрировав открытие купального сезона.

"Вода, как я и люблю, обжигает, а ветер такой, что и полотенца не надо", – признался артист в интервью Telegram-каналу Соломии Витвицкой "Особливе" после того, как окунулся в Черное море.

По словам Витвицкой, "красивый торс Мирзояна" – признак приближающейся весны.

По информации сайта "Температура воды", 24 февраля вода в Черном море в Одессе прогрелась до 5 °C, а температура воздуха составляет 9 °C.

Ранее пресс-центр Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям предупреждал об ухудшении погоды в Украине 24 февраля.

Арсен Мирзоян родился в 1978 году в Запорожье. В 2004 году артист полностью потерял слух, но благодаря протезированию обрел возможность заниматься музыкой.

До начала музыкальной карьеры Мирзоян 12 лет трудился инженером на запорожском предприятии "Мотор Січ".

В 2016 году в браке с украинской певицей Тоней Матвиенко у Мирзояна родилась дочь. От первого брака у артиста есть двое сыновей.

Теги: Одесса, Черное море, пляж, Арсен Мирзоян
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
В первую ночь в "Новых Санжарах" реально страшно было: а если у кого-то хватит ума поджечь? – эвакуированная из Китая руководительница хореографической студии
В первую ночь в "Новых Санжарах" реально страшно было: а если у кого-то хватит ума поджечь? – эвакуированная из Китая руководительница хореографической студии
Анна ШЕСТАК
  90 лет Чапкису: На коленях у Сталина я сидел две минуты. Но это изменило мою жизнь, моих родителей, сестер, братьев, моих детей и внуков
  90 лет Чапкису: На коленях у Сталина я сидел две минуты. Но это изменило мою жизнь, моих родителей, сестер, братьев, моих детей и внуков
Перекрытые дороги, костры и камни. Как встречали эвакуированных из Китая в Украине и в каких еще странах такое происходило
Перекрытые дороги, костры и камни. Как встречали эвакуированных из Китая в Украине и в каких еще странах такое происходило
Дмитрий НЕЙМЫРОК
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS