Мирзоян открыл купальный сезон в Одессе, несмотря на плохие погодные условия

24 февраля температура воздуха в Одессе составляет 9 °C, а вода в Черном море прогрелась до 5 °C. По информации синоптиков, порывы ветра достигают 7 м/с.



41-летний украинский певец Арсен Мирзоян опубликовал на персональной странице в Instagram видео с пустынного одесского пляжа "Ланжерон", продемонстрировав открытие купального сезона.

"Вода, как я и люблю, обжигает, а ветер такой, что и полотенца не надо", – признался артист в интервью Telegram-каналу Соломии Витвицкой "Особливе" после того, как окунулся в Черное море.

По словам Витвицкой, "красивый торс Мирзояна" – признак приближающейся весны.

По информации сайта "Температура воды", 24 февраля вода в Черном море в Одессе прогрелась до 5 °C, а температура воздуха составляет 9 °C.

Ранее пресс-центр Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям предупреждал об ухудшении погоды в Украине 24 февраля.

View this post on Instagram I * Odessa #арсенмірзоян #sea #odessa #one A post shared by Am (@arsen_mirzoian) on Feb 24, 2020 at 2:38am PST

Арсен Мирзоян родился в 1978 году в Запорожье. В 2004 году артист полностью потерял слух, но благодаря протезированию обрел возможность заниматься музыкой.

До начала музыкальной карьеры Мирзоян 12 лет трудился инженером на запорожском предприятии "Мотор Січ".

В 2016 году в браке с украинской певицей Тоней Матвиенко у Мирзояна родилась дочь. От первого брака у артиста есть двое сыновей.