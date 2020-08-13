"На одной волне". Мирзоян "покатал" Тоню Матвиенко на строительной тачке

Украинская певица Тоня Матвиенко поделилась в сети шуточным совместным фото со своим мужем, артистом Арсеном Мирзояном.

Украинская певица Тоня Матвиенко 12 августа на своей странице в Instagram разместила шуточное фото, на котором запечатлена в компании своего мужа, певца Арсена Мирзояна.

Матвиенко позирует в кадре, сидя на корточках в строительной тачке, в то время как ее супруг пытается сдвинуть одноколесное транспортное средство с места.

"Какое ехало – такое и встретило", – подписала фото певица.

"На одной волне, молодцы", – оценили фото пользователи сети.

"Где ремни безопасности", – в шутку интересуются фолловеры Матвиенко.

Матвиенко и Мирзоян зарегистрировали брак в 2017 году – .8 июня 2020 года супруги отмечали три года семейной жизни. 15 января 2016 года у пары родилась дочь Нина.

Также у певицы есть 20-летняя дочь Ульяна от первого брака. У Мирзояна – две детей от предыдущей супруги.