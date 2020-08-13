"На одной волне". Мирзоян "покатал" Тоню Матвиенко на строительной тачке

Украинская певица Тоня Матвиенко 12 августа на своей странице в Instagram разместила шуточное фото, на котором запечатлена в компании своего мужа, певца Арсена Мирзояна.
Матвиенко позирует в кадре, сидя на корточках в строительной тачке, в то время как ее супруг пытается сдвинуть одноколесное транспортное средство с места.
"Какое ехало – такое и встретило", – подписала фото певица.
"На одной волне, молодцы", – оценили фото пользователи сети.
"Где ремни безопасности", – в шутку интересуются фолловеры Матвиенко.
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Яке їхало, таке й здибало @arsen_mirzoian #арсенмірзоян #тоняматвієнко #ukraine #love
Матвиенко и Мирзоян зарегистрировали брак в 2017 году – .8 июня 2020 года супруги отмечали три года семейной жизни. 15 января 2016 года у пары родилась дочь Нина.
Также у певицы есть 20-летняя дочь Ульяна от первого брака. У Мирзояна – две детей от предыдущей супруги.