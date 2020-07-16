"Красивая пара". Матвиенко и Мирзоян позировали в бассейне в объятиях друг друга

Украинская певица Тоня Матвиенко показала в Instagram, как проводит время с мужем и коллегой Арсеном Мирзояном в Яремче (Карпаты).
На фото пара запечатлена в объятиях друг друга в бассейне. Пара плавает на розовых надувных кругах с головами фламинго.
"Водичка теплая", – сообщила Матвиенко.
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Подписчики оценили снимок.
"Наслаждайся, дорогая Тоня! Будь счастлива", – написал bnrntnl.
"Хорошая девочка", – прокомментировала irynacinnamon.
"Красивая пара", – заявила galina_levchenko1408.
Тоня Матвиенко замужем за певцом Арсеном Мирзояном. Дочь Нина родилась от этих отношений 15 января 2016 года.
Также у певицы есть 20-летняя дочь Ульяна от первого брака. У Мирзояна – две детей от предыдущей супруги.