"Красивая пара". Матвиенко и Мирзоян позировали в бассейне в объятиях друг друга

Украинская певица Тоня Матвиенко и ее супруг, певец Арсен Мирзоян отдыхают вместе в Карпатах.

Украинская певица Тоня Матвиенко показала в Instagram, как проводит время с мужем и коллегой Арсеном Мирзояном в Яремче (Карпаты).

На фото пара запечатлена в объятиях друг друга в бассейне. Пара плавает на розовых надувных кругах с головами фламинго.

"Водичка теплая", – сообщила Матвиенко.

Подписчики оценили снимок.

"Наслаждайся, дорогая Тоня! Будь счастлива", – написал bnrntnl.

"Хорошая девочка", – прокомментировала irynacinnamon.

"Красивая пара", – заявила galina_levchenko1408.

Тоня Матвиенко замужем за певцом Арсеном Мирзояном. Дочь Нина родилась от этих отношений 15 января 2016 года.

Также у певицы есть 20-летняя дочь Ульяна от первого брака. У Мирзояна – две детей от предыдущей супруги.