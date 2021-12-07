"С большим удовольствием вытолкну". Нина Матвиенко заявила, что ждет, когда из ее дома съедет дочь со своей семьей

"Я так этого жду. С большим удовольствием – еще и вот так вытолкну. Потому что мне жаль их – в одной комнате ютятся, это тяжело для них. Кухня – все толкаемся, нас много в доме. А там четыре комнаты", – заявила Нина Матвиенко.
Комментируя возможный переезд, Тоня Матвиенко заявила, что квартира, которую они с мужем купили в новострое, еще строится.
"Это новострой, и он еще строится. Документально они нам еще не передали. Очень затяжной процесс оказался – обещали одно, потом другое. Надеемся, чтобы это вообще состоялось", – заявила дочь Нины Матвиенко.
Дочь Нины Матвиенко вместе со своим вторым мужем, певцом Арсеном Мирзояном и их общей дочерью проживает в доме матери. При этом муж Нины Матвиенко, художник Петр Гончар живет отдельно – на даче. В конце октября 2021 года артистка заявила, что сама попросила мужа съехать.
По словам Нины Матвиенко, супруг намерен вернуться к ней, когда из их дома съедет дочь со своей семьей. "Он сказал, как Тоня выберется, вернется. Это же его дом", – призналась певица в интервью ЖВЛ на "1+1".