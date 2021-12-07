"С большим удовольствием вытолкну". Нина Матвиенко заявила, что ждет, когда из ее дома съедет дочь со своей семьей

Нина Матвиенко о дочери и ее семье: Мне жаль их – в одной комнате ютятся Фото: tonya_matvienko / Instagram

"Я так этого жду. С большим удовольствием – еще и вот так вытолкну. Потому что мне жаль их – в одной комнате ютятся, это тяжело для них. Кухня – все толкаемся, нас много в доме. А там четыре комнаты", – заявила Нина Матвиенко.

Комментируя возможный переезд, Тоня Матвиенко заявила, что квартира, которую они с мужем купили в новострое, еще строится.

"Это новострой, и он еще строится. Документально они нам еще не передали. Очень затяжной процесс оказался – обещали одно, потом другое. Надеемся, чтобы это вообще состоялось", – заявила дочь Нины Матвиенко.