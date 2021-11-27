"Жаль, что нет места в семье", "Такой хрупкий и кроткий". Тоня Матвиенко показала объятия своего отца с младшей внучкой

"Дедушка поздравил Нинусика с дебютом", – подписала фото артистка. Тоня Матвиенко уточнила, что речь идет о песне "Сніговик".

"У вас, наверное, очень добрый папа. Жаль, что нет места в семье", – написали фолловеры, вероятно, подразумевая недавнее интервью его жены, певицы Нины Матвиенко, в котором она заявила, что сама попросила мужа переехать жить на дачу. По словам артистки, она не чувствовала со стороны мужа поддержку и защиту.

"Дедушка Петя такой хрупкий и кроткий", – отреагировали пользователи сети.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Тоня Матвієнко (@tonya_matvienko)