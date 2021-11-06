"Вы как сестры". Антонина Матвиенко показала свою 23-летнюю дочь

Тоня Матвиенко (справа) со старшей дочерью Ульяной, которой сегодня исполнилось 23 года Фото: tonya_matvienko / Instagram

"Сегодня тебе 23 года! Дочка, так быстро летит время! Лови каждый миг, каждый день, ставь перед собой цели и достигай их, потому что таким образом мы наполняемся, становимся личностями и сильными духом людьми. Хорошей тебе поездки в этом прекрасном мире! Встречай на своем пути искренних людей, друзей и хороших парней. Счастья и крепкого здоровья тебе! Моя Уляся, какая же ты уже взрослая", – подписала снимки 40-летняя Матвиенко.

"Поздравляю, прекрасный возраст! И маму поздравляю! Вы как сестры", – прокомментировала пост zahidna.

"Многая лета, красотка! Целеустремленная, сильная и уверенная! Так держать", – пожелал rostickdesign.

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