"Боже! Какое сексуалити".Тоня Матвиенко показала тело в декольтированном мини-платье

"География выступлений велика. В Европе это Португалия, Польша, Великобритания, Испания, Голландия, Кипр, Италия. Из наиболее экзотических стран – выступление в Сингапуре и Ливане. А чаще всего за границей гастролировала по городам Соединенных Штатов и Канады. Где бы я ни была – это открытие новых горизонтов. Из каждой поездки я возвращаюсь напитанной эмоциями и впечатлениями. Мне везде хорошо, где есть мой слушатель!" – написала она.
На фото певица запечатлена в декольтированном мини-платье изумрудного цвета со шлейфом.
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"Боже! Какое сексуалити! Вот это у меня вдохновение было!" – прокомментировал снимок фотограф Ростислав Рипка.
Тоня Матвиенко родилась 12 апреля 1981 года в Киеве. Дочь народной артистки Украины Нины Матвиенко.
В 2011 году принимала участие в шоу "Голос країни". В 2013 году записала совместный со своей мамой Ниной Матвиенко альбом "Нове та найкраще".
В 2015 году Тоня Матвиенко записала альбом "Сміються, плачуть солов'ї".