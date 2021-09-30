"Боже! Какое сексуалити".Тоня Матвиенко показала тело в декольтированном мини-платье

Тоня Матвиенко: Мне везде хорошо, где есть мой слушатель! Фото: tonya_matvienko / Instagram

"География выступлений велика. В Европе это Португалия, Польша, Великобритания, Испания, Голландия, Кипр, Италия. Из наиболее экзотических стран – выступление в Сингапуре и Ливане. А чаще всего за границей гастролировала по городам Соединенных Штатов и Канады. Где бы я ни была – это открытие новых горизонтов. Из каждой поездки я возвращаюсь напитанной эмоциями и впечатлениями. Мне везде хорошо, где есть мой слушатель!" – написала она.

На фото певица запечатлена в декольтированном мини-платье изумрудного цвета со шлейфом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Тоня Матвієнко (@tonya_matvienko)

"Боже! Какое сексуалити! Вот это у меня вдохновение было!" – прокомментировал снимок фотограф Ростислав Рипка.