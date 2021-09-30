"Это реклама лесби?", "Люди как люди, а Настя голая", "Классная малышка". Каменских в микроплавках снялась в объятиях подруги

Певица поздравила подругу с днем рождения.
"Пусть все твои мечты сбудутся и голова кружится от счастья каждую секунду", – написала она.
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"Классная малышка", – прокомментировала подписчица _ya_takaya_ne.
"Люди как люди, а Настя голая", – отметила tatyanaodessa1.
"Это реклама лесби?" – спросила parshina5885.
Настя Каменских выступала вместе с рэпером Потапом в дуэте "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности группы, а весной 2019 года поженились. После распада группы Каменских начала сольную карьеру под именем NK.