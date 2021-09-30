"Это реклама лесби?", "Люди как люди, а Настя голая", "Классная малышка". Каменских в микроплавках снялась в объятиях подруги

Певица поздравила подругу с днем рождения.

"Пусть все твои мечты сбудутся и голова кружится от счастья каждую секунду", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

"Классная малышка", – прокомментировала подписчица _ya_takaya_ne.

"Люди как люди, а Настя голая", – отметила tatyanaodessa1.

"Это реклама лесби?" – спросила parshina5885.