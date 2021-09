"Это просто волшебно". 52-летняя Лопес показала грудь прямо на сцене

"Нью-Йорк, вы, ребята, такие потрясающие! С удовольствием поделилась с вами кусочком On My Way из фильма "Выходи за меня замуж". Я так сильно вас всех люблю. Огромное спасибо моей команде, группе и танцорам, которые помогли воплотить это шоу в жизнь!" – написала она.

В финале номера Лопес сняла кардиган, оставшись в комбинезоне, верхняя часть которого состоит из лифа, обнажающего грудь.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jennifer Lopez (@jlo)

"Это просто волшебно!" – прокомментировали со страницы facebookapp.