"Это просто волшебно". 52-летняя Лопес показала грудь прямо на сцене

"Нью-Йорк, вы, ребята, такие потрясающие! С удовольствием поделилась с вами кусочком On My Way из фильма "Выходи за меня замуж". Я так сильно вас всех люблю. Огромное спасибо моей команде, группе и танцорам, которые помогли воплотить это шоу в жизнь!" – написала она.
В финале номера Лопес сняла кардиган, оставшись в комбинезоне, верхняя часть которого состоит из лифа, обнажающего грудь.
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"Это просто волшебно!" – прокомментировали со страницы facebookapp.
Лопес родилась в 1969 году в Нью-Йорке. С 1991-го по 1993 год была танцовщицей в составе американской группы Fly Girl. В 1997 году на экраны вышел фильм "Селена", в котором она исполнила главную роль.
Как певица Лопес дебютировала в 1999 году, представив альбом On The 6. В ее дискографии восемь студийных альбомов, в фильмографии – более 30 картин. Последний на момент публикации фильм с Лопес вышел в 2019 году – картина "Стриптизерши". В конце 2021 года выйдет фильм "Выходи за меня замуж" с Лопес и Оуэном Уилсоном в главных ролях.