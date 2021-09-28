"Мужики хотят, бабы завидуют". Тина Кароль томно позировала в секси-одежде

Тина Кароль: Интриги и любовь замыкают цепь, и только для тебя каждый мой концерт Фото: tina_karol / Instagram

"Интриги и любовь замыкают цепь, и только для тебя каждый мой концерт", – написала она.

Певица предстала на фото и видео в томных позах.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Тина Кароль (@tina_karol)

"Мужики хотят, бабы завидуют", – прокомментировала подписчица __guvaaa_i_nezalizna__.